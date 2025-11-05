外交戰連吃閉門羹 她質疑外媒爆料其實是內部冷箭

近期多家外國媒體接連披露我國外交部處理外交議題的內情，從與愛沙尼亞代表處命名陷入僵局、台加貿易協議遲未簽署，到紐約宴請川普團隊卻「主客落空」等消息。立委馬文君質疑，這些報導疑似有人「刻意放話」，藉外媒出口轉內銷，削弱外交部士氣、影響林佳龍部長領導威信。

馬文君說，根據外電報導，我國原希望愛沙尼亞代表處能比照立陶宛，以「台灣」命名，但愛方堅持以「台北」為名，導致談判陷入膠著；另有外媒指出，台加雙方雖早已敲定貿易協議內容，卻遲遲未簽署；還有報導稱，我方駐紐約代表處近期在高檔餐廳宴請川普陣營人士，卻無人出席，讓外交圈頗感尷尬。

對此，林佳龍回應，與愛沙尼亞的談判仍在持續，雙方保持良好溝通。至於外媒接連報導外交挫折，他指出，外交部「都有掌握」，並研判部分內容具有「認知作戰」意圖，疑似透過外媒操作，再配合國內媒體渲染，製造對我外交的不信任氛圍。

馬文君表示，台灣外交處境本已艱困，若再被內部放話或外部勢力操弄，將重創駐外人員士氣。她強調，外交部不能只在事後反駁報導，而應「主動揭露真相」，若掌握確切訊息來源，就應適時公布，向國人說明事實，避免長期陷入被動。