蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說
蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天表示，前總統蔡英文前總統主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。蔡舒景表示，蔡前總統期盼透過此行有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。
蔡舒景說明，蔡前總統即將出席參與的第一屆「柏林自由會議」，係由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」(World Liberty Congress）共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。
「柏林自由周」活動訂於本11月8日至15日舉行，蔡英文將於11月10於「柏林自由會議」中發表演說。該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言