玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

陸主辦2026年APEC峰會 白委林憶君：盼我依循對等地位往例參加

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
明年APEC領袖會議將在中國大陸深圳舉行，外交部長林佳龍指出，中共去年在各國見證下，以書面保證我方平等參與且確保與會者安全，假如違反，我方將會與友我國家一起反制。歐新社
明年APEC峰會將在中國深圳舉行，台灣能否平等參與引發關注。民眾黨立委林憶君對此表示，台灣本來就是APEC正式會員，理應享有原有地位與權利，不應受到任何國家的政治企圖限制參與，希望明年還是能夠依循往例模式出席，兩岸也要持續溝通建立「善的循環」。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦，中國大陸國台辦主任張晗今天表示，關鍵在於遵守一中原則和APEC相關諒解備忘錄，未來將按照慣例處理「台灣地區」參會事宜。外交部長林佳龍則說，中國附加條件已經違反承諾，將會協調理念相近國共同反制。

針對國台辦的說法，林憶君受訪時表示，當然希望台灣能夠依循往例，積極參與APEC相關活動，前提仍然必須在「對等尊嚴的原則之下」前往中國參與會議，同時也希望中方尊重台灣的主權地位，展現其誠意與格局。

林憶君指出，台灣本來就是APEC正式會員，理應享有原有地位與權利，台灣按照既有模式持續參與毫無違和，不應受到任何國家企圖用政治因素阻擾而限制參與，期盼台灣明年還是能夠依循往例模式出席APEC會議。

林憶君也說，距離明年APEC峰會仍尚有約1年時間，希望賴政府相信兩岸關係還是需要透過理性和平的交流與對話，並且積極推動兩岸在這段時間持續溝通建立「善的循環」，不僅為兩岸共謀和平，也為人民共謀福祉。

林憶君強調，兩岸唯有建立在「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」等五個互相的基礎上，未來才能創造良性互動的空間，也才更有機會平等、尊嚴地參與APEC，共同創造亞太區域的穩定與繁榮。

