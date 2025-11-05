快訊

卓榮泰：面對中國大陸強權 台日韓緊密合作有助區域安全和經濟發展

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天接見「全日本台灣連合會回國致敬團」。圖／行政院提供
高市早苗當選日本首相，行政院長卓榮泰今天接見「全日本台灣連合會回國致敬團」指出，高市延續前首相安倍晉三路線，多次提及台灣是日本珍貴的朋友，企盼維持區域安全，在面對中國強權近年不斷發展軍事的影響之下，相信臺灣、日本及韓國如能更緊密合作，將更有助於區域安全及經濟發展。

卓榮強調，台灣在高科技製造方面具有優勢，日本則在設備和材料方面領先，彼此如能更密切合作，將能創造加乘效果，加速雙邊高科技產業發展。尤其因應美國關稅政策的衝擊，台、日、韓如能團結合作，相信將能在後關稅時代，創造對自身及鄰近國家的共同利益。

卓榮泰今天在秘書長張惇涵、僑務委員會副委員長張良民陪同下，接見「全日本台灣連合會回國致敬團。他說，「全日本台灣連合會」2017年成立，集結日本各地許多台僑團體及組織，共同以「台灣優先、團結第一」作為發展宗旨，發揮強大力量，並於台灣面臨重要抉擇之際，適時傳達海外聲音，也與日本政府及民間建立良好關係。

他感謝在場僑領過去為台灣民主運動打拚，現在為國家發展打拚，臺灣是大家的故鄉與國家，也是部分僑領經營事業的地方，期盼未來能夠持續協助加強臺日雙方的瞭解、合作與支持，共同促進區域的安全穩定發展。

