快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

蔡英文8日飛德國 出席「柏林自由會議」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

蔡英文辦公室發言人蔡舒景5日表示，前總統蔡英文在主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說。蔡舒景表示，蔡英文期盼透過此行，有助於深化台灣與德國及歐洲民主友盟國家的合作與交流。

蔡舒景說明，蔡英文即將出席參與第一屆「柏林自由會議」，是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」(World Liberty Congress）共同舉辦。活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

蔡舒景指出，「柏林自由周」活動訂於本11月8-15日舉行，蔡英文將於10日於「柏林自由會議」中發表演說。該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。

柏林 蔡英文

延伸閱讀

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

翁曉玲：蔡英文的年改是錯誤的 修法希望今明順利出委

吳音寧掌台肥破局 王鴻薇：賴清德這次要震怒蔡英文？

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

相關新聞

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天表示，前總統蔡英文前總統主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berl...

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序...

蘇起：台灣各政黨協力開展兩岸對話 否則變局將成殘局

面對當前美中台局勢，台北論壇基金會榮譽董事長、國安會前秘書長蘇起今天呼籲，台灣各政黨協力開展兩岸對話。他認為這是目前台灣...

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 蘇巧慧：籌組最強團隊打贏2026選戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選。蘇巧慧今天回應，這段時間她走遍新...

外交戰連吃閉門羹 她質疑外媒爆料其實是內部冷箭

近期多家外國媒體接連披露我國外交部處理外交議題的內情，從與愛沙尼亞代表處命名陷入僵局、台加貿易協議遲未簽署，到紐約宴請川...

「早已非新潮流」洪奇昌駁大同醫護爭議 將提告黃國昌

民眾黨立委黃國昌指控，民進黨新潮流系前核心成員洪奇昌，擔任大同醫護公司董事長，得標國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。