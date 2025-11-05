李進勇卸任中選會主委 民進黨：依規定自動恢復黨籍

前中選會主委李進勇日前任期屆滿，卸任後恢復民進黨籍，被批評「不演了」。對此，民進黨發言人吳崢說，這是依照黨員入黨辦法，卸下政務身分就自動恢復黨籍，外界批評是有所誤解。

吳崢在民進黨中常會會後記者會被媒體詢及，李進勇卸任中選會主委恢復黨籍，遭國民黨立委酸「不演了、心中只有民進黨」。

吳崢說，外界不了解民進黨的制度，所以有一些穿鑿附會的想法及誤解。

吳崢表示，李進勇恢復黨籍，是依照黨員入黨辦法第7條「黨員擔任司法人員、監察委員、考試委員及所屬機關政務職務期間應暫予辦理黨籍註銷，俟其不再擔任前列職務後即予恢復黨籍」。

他說，李進勇出任中選會主委時，註銷黨籍，卸下身分就自動恢復，沒有所謂「不演了」的情況。

另外，有媒體報導指出，兼任民進黨主席的總統賴清德強勢主導台南、高雄等縣市長提名。吳崢說，台南、高雄初選已訂出登記時程，選對會絕對秉持公正、公平、公開辦理初選， 沒有媒體所稱的主席強力介入、架空選對會，這完全是惡意的假消息，民進黨嚴正駁斥。

媒體並詢及網紅「館長」陳之漢跑去對岸幫賴清德「尋根」，對此，吳崢說，跳梁小丑沒有回應的價值。