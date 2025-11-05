快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

李進勇卸任中選會主委 民進黨：依規定自動恢復黨籍

中央社／ 台北5日電
中選會前主委李進勇任期於3日屆滿，確定恢復民進黨籍。圖／聯合報系資料照片
中選會前主委李進勇任期於3日屆滿，確定恢復民進黨籍。圖／聯合報系資料照片

前中選會主委李進勇日前任期屆滿，卸任後恢復民進黨籍，被批評「不演了」。對此，民進黨發言人吳崢說，這是依照黨員入黨辦法，卸下政務身分就自動恢復黨籍，外界批評是有所誤解。

吳崢在民進黨中常會會後記者會被媒體詢及，李進勇卸任中選會主委恢復黨籍，遭國民黨立委酸「不演了、心中只有民進黨」。

吳崢說，外界不了解民進黨的制度，所以有一些穿鑿附會的想法及誤解。

吳崢表示，李進勇恢復黨籍，是依照黨員入黨辦法第7條「黨員擔任司法人員、監察委員、考試委員及所屬機關政務職務期間應暫予辦理黨籍註銷，俟其不再擔任前列職務後即予恢復黨籍」。

他說，李進勇出任中選會主委時，註銷黨籍，卸下身分就自動恢復，沒有所謂「不演了」的情況。

另外，有媒體報導指出，兼任民進黨主席的總統賴清德強勢主導台南、高雄等縣市長提名。吳崢說，台南、高雄初選已訂出登記時程，選對會絕對秉持公正、公平、公開辦理初選， 沒有媒體所稱的主席強力介入、架空選對會，這完全是惡意的假消息，民進黨嚴正駁斥。

媒體並詢及網紅「館長」陳之漢跑去對岸幫賴清德「尋根」，對此，吳崢說，跳梁小丑沒有回應的價值。

民進黨 吳崢 李進勇

延伸閱讀

李進勇卸中選會主委火速恢復民進黨籍 許宇甄批：坐實看門犬

中選會主委任期屆滿 民進黨：李進勇已申請恢復黨籍

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

謊報年齡難為民調加分？民進黨揭加權機制 涉欺騙將依黨紀懲處

相關新聞

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天表示，前總統蔡英文前總統主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berl...

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序...

蘇起：台灣各政黨協力開展兩岸對話 否則變局將成殘局

面對當前美中台局勢，台北論壇基金會榮譽董事長、國安會前秘書長蘇起今天呼籲，台灣各政黨協力開展兩岸對話。他認為這是目前台灣...

外交戰連吃閉門羹 她質疑外媒爆料其實是內部冷箭

近期多家外國媒體接連披露我國外交部處理外交議題的內情，從與愛沙尼亞代表處命名陷入僵局、台加貿易協議遲未簽署，到紐約宴請川...

「早已非新潮流」洪奇昌駁大同醫護爭議 將提告黃國昌

民眾黨立委黃國昌指控，民進黨新潮流系前核心成員洪奇昌，擔任大同醫護公司董事長，得標國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練O...

李進勇卸任中選會主委 民進黨：依規定自動恢復黨籍

前中選會主委李進勇日前任期屆滿，卸任後恢復民進黨籍，被批評「不演了」。對此，民進黨發言人吳崢說，這是依照黨員入黨辦法，卸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。