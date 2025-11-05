AI生成影像疑侵犯肖像權 葛如鈞籲文化部擬保護機制

立法院教育及文化委員會5日進行文化部業務報告，立委葛如鈞針對近期社會高度關注的「AI對文化產業的衝擊」、「世博展演移回台灣」等議題進行質詢，直指文化部在政策態度、法制建構與預算運用上有缺失，呼籲部長李遠應明確提出具體作為，不要陷入行政拖延。

葛如鈞質疑，文化部對AI技術衝擊藝文產業一無所知且準備不足。他指出，美國OpenAI推出的Sora影片生成工具已於10月底在台灣上架，無論效果或擬真度皆達高度水準。他以自身為例，透過合法授權，讓Sora生成包含其臉部特徵的影片。

葛如鈞提到，與此同時，中國大陸開發的一款熱門AI照片生成軟體，無需授權，就能直接使用公眾人物肖像，他也示範辦公室如何生成李遠部長的雪景肖像照。

他指出，即便是在授權明確、審查嚴格的情況下，Sora仍引發國際關注，美國電影協會（MPA）與日本集英社已公開表達對生成式AI內容的疑慮，更遑論缺乏監管、不符合法律規範的陸制AI生程式軟體。

葛如鈞強調，這類技術對演藝人員與公眾人物的肖像權與職業生計構成重大威脅，但台灣現有的著作權法，對於民眾的聲音與肖像卻沒有任何保障，政府到目前為止也沒有具體作為，呼籲文化部應儘速擬定相關規範與保護機制。

他表示，AI對於藝文工作者的衝擊將全面而深遠，不僅是鏡頭前的演藝人員，連帶的幕後工作者、編劇、作家都會受到影響。面對AI帶來的挑戰，文化部業務報告長達50頁，卻只有六次提及AI，要求文化部應該提出具體對策。

另針對文化部規劃斥資 1億元將大阪世博部分展演「移回台灣」，葛如鈞表示，雖然支持藝術回流，但不能任意編列預算、毫無細節。

他指出，經濟部已表示世博結束後需將設施全數拆除，文化部只要運回部分展覽內容，卻伸手要1億元，相關的規劃和預算，則只用不到半頁A4、短短300多字交代。他認為，文化部必須向全民交代清楚，這1億元到底運回了什麼？要花在什麼地方？怎麼花？

李遠解釋，並不是直接運回來，而是要把東西重新製作後，在台灣展覽；但要如何進行，細節仍然不明。

葛如鈞強調，文化政策應回歸專業、依法行政，不能流於選擇性執法或政治操作；面對AI科技的快速發展與藝文勞動權益的長期忽視，文化部不該繼續原地踏步。他呼籲文化部不要讓文化產業在這波AI浪潮之下匆匆忙忙、連滾帶爬，失去原本屬於台灣的優勢。