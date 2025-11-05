逃兵藝人獲三金 郭昱晴籲道德準則應納入獎項考量

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照
立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照

立法院教文委員會5日邀請文化部進行業報及備詢，立委郭昱晴針對「金鐘獎藝人逃兵是否撤銷獎項」以及「影視職安課程執行成效」質詢文化部長李遠

郭昱晴表示，金鐘戲劇節目剪輯獎得主《聽海湧》高鳴晟在臉書感嘆，「拍這麼多藝術電影、實驗電影，影展辦得熱火朝天，把每個20幾歲的青年捧得像明日之星一樣，但能撐多久？」這篇文章點出了產業的困境，身為文化政策的執行者，文化部不能不看見問題的核心，仍然需要努力。

另外，郭昱晴提到，多位涉及逃兵的藝人仍入圍或獲得三金榮譽，引發社會對「榮譽與責任」落差的質疑。國際上已有相關制度，比如南韓藝人若涉逃兵、吸毒、暴力，可暫停播出、禁止參與公營獎項。兵役是國民義務，文化部是否應把道德倫理準則也納入制定的方向？

李遠表示，這涉及道德及獎項，事件後有徵詢相關人士意見，參考國際獎項上，有被撤銷的都是因資格不符或抄襲，是技術上的，只有一項特例是艾美獎是涉及性騷擾。大部分評審認為，技術獎特別獎是不同評審所審出來的，作為政府無法把某屆某人的獎項撤掉，這會回到當初的辦法上。

至於影視職安問題，郭昱晴表示，文化部每年有編列預算，支持單位推動影視職安教育宣導活動。根據資料顯示，她注意到有單位歷年來補助皆達上百萬，今年也達430萬，計畫方向當然很正面，但文化部核發補助時，是否追蹤計畫內容、參與人數及執行成果？

李遠表示，影視職安會列入給輔導金重要的一項參考，這幾年有嚴格檢驗。

影視產業局長王淑芳補充回應，今年教育部在會議上有宣導各校要開設影視職安課程、納入高等教育深耕計畫第二期。文化部與相關工會從2022年就合作補助，工會對職安課程非常專業，會定期開工作會議，今年會設立安全人才資料庫、影視工作安全手冊等。

