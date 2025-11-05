快訊

陸嗆出席明年APEC要遵一中原則 林佳龍：違背保證聯合友我國家反制

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
明年APEC領袖會議將在中國大陸深圳舉行，外交部長林佳龍指出，中共去年在各國見證下，以書面保證我方平等參與且確保與會者安全，假如違反，我方將會與友我國家一起反制。（歐新社）
明年APEC領袖會議將在中國大陸深圳舉行，中共外交部表示，台灣能否參加峰會，取決於其是否遵守既定慣例和「一個中國」原則。我外交部對此表示嚴正抗議。外交部長林佳龍指出，中共去年在各國見證下，以書面保證我方平等參與且確保與會者安全，假如違反，我方將會與友我國家一起反制。

明年APEC領袖會議將在中國大陸深圳舉行，從12月起就會展開下一年度的各層級工作會議，中共外交部表示，台灣能否參加峰會，取決於其是否遵守既定慣例和「一個中國」原則。

外交部對此反嗆以「一中原則」作為參加條件，已嚴重違反APEC規範，外交部表示嚴正抗議。

林佳龍表示，中國大陸在去年祕魯大會時，提出申請做為2026主辦國，我方當時就關切不能矮化、同時要保證我方出席者的安全，畢竟中國大陸通過了懲獨22條，還有很多境外管轄、跨境鎮壓行為，更何況去到中國，要如何保障出席者的安全？

林佳龍說，在各國同意我方的嚴重關切下，逼使中國大陸由APEC資深官員魯梅代表發函給所有會員，承諾平等待我並且確保安全。

他指出，從去年、今年到明年，外交部國組司都密切關切這件事，的確從12月起就將展開明年度的各層級會議，中共現在提一中原則「都是外加的。」

林佳龍強調，我方去年不但爭取到平等參與的書面承諾，而且是在各國見證下；假如白紙黑字的保證都可違背，我方當然會強力捍衛權益，也會與友我國家一起反制。他舉例，APEC強調共識決，若我方不同意，很多聲明不能通過。

林佳龍說，我方去年就預測到中國大陸一旦申請到擔任主辦國，就可能有小動作，過去也一向如此，如去年以前就曾透過兩岸或非正式、間接管道處理APEC互動，在我方的要求下才回到APEC平台。

陸委會副主委沈有忠表示，陸委會將料敵從嚴，也會提醒大陸若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行。陸委會也將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與大陸競爭。

