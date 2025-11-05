民眾黨首場地方聯合治理巡迴論壇 邀謝國樑、邱佩琳談基隆經驗

民眾黨啟動地方聯合治理巡迴論壇，其中北部場次確定選在基隆市，邀請基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳分享經驗。民眾黨主席黃國昌今天表示，聯合政府的理論與實踐必須兩者並行，民眾黨除了借鏡國際經驗，更重視如何將理念落實於地方政府治理。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，會中針對地方聯合治理進行討論。黃國昌表示，民眾黨啟動地方聯合治理巡迴論壇，11月16日將在基隆市舉辦北部場次，邀請謝國樑、邱佩琳從基隆市府的經驗出發，共同探索2026年各政黨在地方合作治理的可能性。

黃國昌說，為了向日本聯合政府的成熟經驗取經，他也將在月底親自率領民眾黨青年團出訪日本，並且由台北市議員陳宥丞擔任副團長。

民眾黨說明，民眾黨先前舉辦兩場論壇，聯合政府也引起社會反思，民進黨少數政府執政，拒絕與朝野理性對話，造成台灣內政與外交皆停滯不前，唯有政黨基於政策與理念合作，才能為國家找到前進的道路，因此民眾黨展開地方政府聯合治理的初探。

民眾黨政策會執行長賴香伶說明，本次巡迴論壇首站從基隆出發，謝國樑打破政黨界限，邀請邱珮琳擔任副市長，運用後者在媒體、企業及跨界整合領域的專長推動市政發展，希望藉由基隆市府「用人唯才、尊重專業」的實務經驗，為台灣民主發展的下一階段，找尋更具體且可行的方向。

黃國昌也說，訪日團成員報名熱烈，包括大學在學學生、研究生與博士生，專業領域橫跨公共行政、戰略與國際事務、城市規劃、環境永續、大眾傳播、公共衛生及社會福利等，國際部歷經兩輪嚴謹甄選程序，最終遴選出9位優秀的青年代表，希望進一步了解日本聯合政府架構與跨黨合作經驗，也能進一步強化國際視野與能力。

此外，普發現金登記入帳今天開跑，黃國昌也責成中央黨部提供便民領取服務，民眾黨秘書長周榆修隨即裁示各地方黨部、黨公職服務處掛設布條，設立「國會還財於民！普發一萬民眾服務站」協助民眾上網登記，領回被中央政府超徵的1萬元稅金。

黃國昌表示，民進黨立委吳思瑤、林楚茵不顧社會高漲民意，執意犧牲民眾投票權，持續用錯誤資訊抹紅國內移轉投票，民眾黨團版本清楚訂定「台澎金馬範圍內的國民」，不必回到戶籍地就能投票，不僅提升便利性，更是保障投票權，完全不涉及海外，「日本早已在海外實施，今年更在台灣設立投票所，難道也是被中共介選嗎？」

黃國昌說，民進黨堅持剝奪礙於工作、往返交通或其他因素無法返鄉民眾的投票權，無視年輕人在行使投票權面臨的困境及支出成本，民眾黨將持續捍衛軍警消醫護，還有無法見紅就休、在外地打拚民眾的公民權，致力於推動完善的國內移轉投票制度，保障每一位國人能以選票展現意志，落實真正的民主。