快訊

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

聽新聞
0:00 / 0:00

經貿辦：台美關稅正進行文件交換討論 達成共識就可總結會商

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽。記者黃義書／攝影
行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽。記者黃義書／攝影

美國總統川普結束亞洲行及川習會後，外界關切台美關稅談判是否將可達成結論？行政院經貿辦表示，台美雙方在9月底10月初的第五輪實體協磋商後，有繼續進行視訊會議，目前雙方正在進行書面文件的交換與討論，對協議達成共識後就可進入總結會商。

經貿辦資深談判代表兼執行秘書徐崇欽表示，台美關稅談判在9月底10月初的第五輪實體協磋商後，雙方有再次進行視訊會議，因此談判「是有進展的」，目前台美雙方正在進行書面文件的交換與討論，針對未來協議凝聚共識。我方預期APEC高峰會結束後，雙方可以繼續溝通，達成共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議。

立委羅美玲詢問，台美後續談判會不會受到川習會影響？徐崇欽說，關於10月底可達成結論的說法，行政部門先前有說明由於APEC高峰會的關係，會在APEC才要處理，我方的步驟、步調還是在持續進行。一有結果就會適時向國人報告。

立委進一步追問，美方232條款調查報告，據說明年4月才會公布，究竟對我方半導體產業的衝擊有多大？徐崇欽說，所謂4月公布應是指232條款規定最晚期限的270天，不過據我方觀察，美方不一定到那時，可能會提前公布報告，我方也觀察川普政府會依照自己的步調公布232調查結果。

徐崇欽重申，我方在關稅談判過程中，除了爭取調降對等關稅稅率、不要疊加原有MFN關稅稅率外，232多項關稅優惠待遇也是談判主要目標，希望為我方企業爭取更多有利投資環境與條件。

台美 川習會 關稅談判

延伸閱讀

川普簽行政命令 美對中對等關稅暫緩一年課徵

川普光環褪？民主黨贏兩州長紐約市長選舉重點一覽

川普稱政府不開門就不發SNAP 白宮澄清

川普降陸芬太尼關稅後 陸停止部分美國商品關稅、繼續暫停24%關稅

相關新聞

蔡英文8日出訪德國 將在「柏林自由會議」發表演說

蔡英文辦公室發言人蔡舒景今天表示，前總統蔡英文前總統主辦單位邀請下，將於8日前往德國柏林，出席「柏林自由會議」（Berl...

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序...

蘇起：台灣各政黨協力開展兩岸對話 否則變局將成殘局

面對當前美中台局勢，台北論壇基金會榮譽董事長、國安會前秘書長蘇起今天呼籲，台灣各政黨協力開展兩岸對話。他認為這是目前台灣...

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 蘇巧慧：籌組最強團隊打贏2026選戰

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，2026年地方選舉，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選。蘇巧慧今天回應，這段時間她走遍新...

外交戰連吃閉門羹 她質疑外媒爆料其實是內部冷箭

近期多家外國媒體接連披露我國外交部處理外交議題的內情，從與愛沙尼亞代表處命名陷入僵局、台加貿易協議遲未簽署，到紐約宴請川...

「早已非新潮流」洪奇昌駁大同醫護爭議 將提告黃國昌

民眾黨立委黃國昌指控，民進黨新潮流系前核心成員洪奇昌，擔任大同醫護公司董事長，得標國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。