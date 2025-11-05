經貿辦：台美關稅正進行文件交換討論 達成共識就可總結會商

美國總統川普結束亞洲行及川習會後，外界關切台美關稅談判是否將可達成結論？行政院經貿辦表示，台美雙方在9月底10月初的第五輪實體協磋商後，有繼續進行視訊會議，目前雙方正在進行書面文件的交換與討論，對協議達成共識後就可進入總結會商。

經貿辦資深談判代表兼執行秘書徐崇欽表示，台美關稅談判在9月底10月初的第五輪實體協磋商後，雙方有再次進行視訊會議，因此談判「是有進展的」，目前台美雙方正在進行書面文件的交換與討論，針對未來協議凝聚共識。我方預期APEC高峰會結束後，雙方可以繼續溝通，達成共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議。

立委羅美玲詢問，台美後續談判會不會受到川習會影響？徐崇欽說，關於10月底可達成結論的說法，行政部門先前有說明由於APEC高峰會的關係，會在APEC才要處理，我方的步驟、步調還是在持續進行。一有結果就會適時向國人報告。

立委進一步追問，美方232條款調查報告，據說明年4月才會公布，究竟對我方半導體產業的衝擊有多大？徐崇欽說，所謂4月公布應是指232條款規定最晚期限的270天，不過據我方觀察，美方不一定到那時，可能會提前公布報告，我方也觀察川普政府會依照自己的步調公布232調查結果。

徐崇欽重申，我方在關稅談判過程中，除了爭取調降對等關稅稅率、不要疊加原有MFN關稅稅率外，232多項關稅優惠待遇也是談判主要目標，希望為我方企業爭取更多有利投資環境與條件。