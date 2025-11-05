太子集團助陸滲透帛琉 林楚茵籲檢討柬國洗錢漏洞

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委林楚茵質詢。林楚茵國會辦公室／提供
立委林楚茵質詢。林楚茵國會辦公室／提供

立法院外交及國防委員會5日質詢，立委林楚茵指出，柬埔寨「太子集團」涉嫌在我國友邦帛琉從事不法活動，協助中國大陸滲透，動搖台帛邦交；其在台設立9家空殼公司，更遭美國財政部列為制裁名單。她質疑，我國對柬國新南向免簽政策，恐成詐騙洗錢破口，要求外交部、經濟部通盤檢討。

林楚茵表示，美國智庫「太平洋經濟學」早在今年3月警示，太子集團在帛琉協助中國大陸政府破壞帛琉主權，迫使帛琉改變對台外交立場。台灣與帛琉雖為邦交國，近年台商投資卻停滯不前，反觀大陸勢力透過金流與不法行為大量介入。

對此，外交部長林佳龍表示，帛琉的產業與選舉確實面臨中國大陸的操弄，大陸也收買特定人士進行「菁英俘虜」。外交部已啟動「榮邦計畫」，於帛琉推動零碳排智慧運輸及永續觀光，並鼓勵國人投資。2026年太平洋島國論壇（PIF）將由帛琉主辦，屆時將展現「榮邦計畫」之成果。

林楚茵質疑，太子集團在台設立空殼公司洗錢是否暴露我國管理漏洞，使台灣淪為洗錢中繼站？經濟部政務次長江文若表示，針對同一地址設立兩家以上公司之可疑行為，將要求申請人提出具體證明文件，經濟部也會加強與地方政府登記人員溝通，強化管理。

此外，針對柬埔寨詐團高層多次免簽入境台灣，林楚茵憂心新南向免簽待遇遭鑽漏洞，要求外交部重新檢視新南向簽證制度。林佳龍回應，將滾動式檢討各國簽證優惠，視犯罪風險調整條件。

帛琉 林楚茵 太子集團 洗錢

