三縣市綠初選將開跑 賴總統：不得影響公平 嚴禁相互攻訐

民進黨已公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，將從下周一、11月10日到14日，進行初選登記。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，對於明年的地方大選只有一個目標，全黨團結，舉薦卓越優質的縣市長人選，來為地方建設，為人民服務，共同為台灣的未來打拚。

賴清德指出，目前有意參加初選的黨內參選人，都已經展開相關活動，在初選競爭過程中，國人會用最嚴格的標準，來放大檢視參選人和團隊的言行，是否符合民主法治精神，以及未來身為地方首長該有的表現。

賴清德說，他有三點提醒，希望所有爭取提名者能特別注意。第一、要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，不得做出損害本黨形象、違背人民期待的行為。

賴清德表示，第二、台灣現在的民主選舉，是許多先進前輩們不畏犧牲、爭取而來的，競逐提名者應該遵守民主法治規範，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑。第三、提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐，應以提出對地方建設、人民福祉有利的政策，來獲得支持。

賴清德指出，其他非初選的縣市，選對會也正以最嚴謹、最謹慎的態度，積極進行提名的徵詢，也要再次強調，一切的政治治理，都是從地方開始，有好的地方治理，才會有好的國家治理，只要地方政治踏出正確的一小步，國家發展就能持續大步向前。