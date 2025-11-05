避稀土斷鏈經貿辦鼓勵開發非永磁馬達 拚2030年三分之一自主供應

美國總統川普結束亞洲行及川習會，各方預期可望暫時緩和全球貿易緊張情勢。行政院經貿談判辦公室表示，將密切關注後續發展，尤其是中國大陸稀土政策及高科技供應鏈重組對我產業的影響，並積極尋求與友盟合作，確保關鍵產業鏈安全與韌性。經濟部次長江文若指出，經濟部鼓勵業者開發不須使用永久磁鐵的馬達，希望2030年達成1/3自主供應。

經貿辦指出，川習會後，中國大陸同意延後一年實施擴大稀土出口管制，應可暫時降低全球稀土供應鏈之斷鏈風險。我國將持續密切關注中國稀土政策相關發展及對我產業影響，也將評估國內精煉技術的可行性，並且與友盟推動多元採購與國際合作，以確保關鍵礦物穩定供應。

經濟部次長江文若在立法院外交國防委員會回答民進黨立委羅美玲的質詢時指出，中國大陸在今年4月就發動第一波稀土出口管制，我方始終密切注意發展。她強調，我國半導體所使用的稀土最主要是來自歐美等地而非中國大陸，且多半以半成品進口，因此稀土管制對我方半導體產業的影響有限。

不過她也指出，永磁鐵管制確實對電動車馬達的需求造成影響，經濟部已經委託工研院做技術回收，同時鼓勵業者開發不須使用永久磁鐵的馬達，研發補助已經在進行，希望2030年達成自主供應量可達1/3。

經貿辦並指出，川普此行追求「以經濟安全為核心」的高科技供應鏈重組，期盼與盟友確保在關鍵科技的領先地位，以經濟安全為核心推動高科技供應鏈重組，以期降低對中國大陸的依賴、強化美國本土製造能力、穩固與盟友經濟合作。

對此，我國將基於「根留臺灣、布局全球」總體戰略，把握這次供應鏈重組的機會，在與美國進行關稅談判過程中，討論台美供應鏈合作方案，並爭取有利我業者的待遇，以期建構臺美高科技戰略夥伴關係，共同發展AI、量子運算、生物科技等關鍵產業，打造具韌性的供應鏈，深化台美經貿關係。

經貿辦並表示，面對地緣政治變化與WTO的監督與談判功能弱化，各國均關注國營事業補貼等不公平貿易行為。因此我國將在支持WTO改革的同時，加強推動與友盟及區域夥伴的經濟協議，深化與理念相近夥伴的合作，保障業者布局全球的公平競爭環境。

經貿辦最後指出，在全球地緣政治的挑戰下，政府將持續推動加入CPTPP等區域經貿協定，並支持WTO進行有必要的改革，確保我國產業在全球市場中維持競爭力。達到「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，強化我國在高科技及關鍵產業供應鏈中的關鍵角色。