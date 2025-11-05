勾斷海纜案還在審 陸船長取得臨時大通證仍不能遣送

中國大陸偷渡客來台灣，服刑期滿後由移送移民署收容，部分偷渡客替代處分期間全台跑透透，甚至接受媒體訪問，引發假偷渡、真滲透疑慮。移民署長林宏恩說，最大的問題是他們沒證件遣送。國民黨立委陳雪生說，福建有辦了臨時大通證。林宏恩表示，這位有大通證的人涉勾斷海底電纜，案件還沒結、偵審階段所以無法離開。

多哥共和國籍宏泰58貨輪中國大陸籍船長王玉亮今年2月25日凌晨，讓該船在台南北門區外海5浬處，以Z字形移動，使貨輪錨爪勾斷台澎3號海底電纜，破壞台灣與澎湖間通信往來，被判刑3年，可上訴。

陳雪生今在內政委員會質詢，現有5位「人囚」怎麼辦？要遣送結果對方都已讀不回，陸委會、海基會都沒什麼用乾脆裁撤算了。

內政部長劉世芳說，如果陳委員願意幫忙的話，對他們是非常大助益，不過行政程序上還是由官方機構進行會比較好。劉指出，卓院長回應其他委員質詢時也要求，要修改兩岸人民關係條例，在收容替代部分，如果在台灣違法的時候要不要加重處罰。

林宏恩指出，5位收容者中有1位涉勾斷海底電纜，有2位是偷渡客，最大的問題是2位偷渡客沒有相關證件無法遣送，大陸不給他們大通證，我方就送不回去。陳雪生反駁，福建有辦了一個臨時的大通證，他已經拿到了。

林宏恩指出，有大通證的就是勾斷海底電纜的是船長，案子還在偵審當中，案子沒有結所以船長也沒辦法走。陳雪生說，他會將大通證交給移民署處理，希望法院判決以後讓他回去。

民進黨立委林楚茵則說，這些偷渡客在收容期滿，利用漏洞在全台趴趴走，還在抖音、小紅書等示範教學，因此提出入出國及移民法修正草案。

劉世芳指出，移民法在相關收容、安置或替代處分者出現漏洞，院長卓榮泰昨天也指示，從嚴禁止收容期間在台灣趴趴走，或用社群網路推廣有國家安全疑慮內容，支持委員提出移民法相關修法堵漏洞，不過他們還是要跟陸委會的兩岸人民關係條例一起協商，再推出法案修正。