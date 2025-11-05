引時代雜誌專家投書稱賴為「魯莽的領導人」 胡婉玲：已召開自律委員會

日前美國「時代雜誌」一篇由作者Lyle Goldstein所寫的專欄文章，將賴清德總統稱為「魯莽的領導人」，中央社引述該文報導未寫明是專家投書評論，消息傳出後引起軒然大波。國民黨立委葉元之今天在立法院質詢問及此案進度時提問是否已懲處？中央社社長胡婉玲回應，最新進度是已召開自律委員會，邀請多名外聘委員到社說明新聞倫理，尚未進入懲處階段。

立委質詢中央社因報導了「時代雜誌」這篇文章，社內很生氣，覺得記者處理不當，說要督導、懲處，但到底是要怎麼懲處？中央社社長胡婉玲上台說明，針對此案，外界意見正反差異很大，盼回歸新聞本業呈現與討論，且中央社發新聞一向很謹慎，新聞媒體也必須做好把關與查證，所以昨天已經召開自律委員會，請了外聘委員說了新聞原理，希望這件事情回到新聞原理與在職教育的方向討論。胡婉玲表示作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，我們會盡量保護，不論這位元首是哪個政黨。 中央社社長胡婉玲列席立法院教育文化委員會表示，作為國家通訊社，任何涉及國家國格、尊嚴及國家元首，「我們會盡量保護」，不論這位元首是哪個政黨。記者林俊良／攝影