外交負面新聞多 林佳龍：認知作戰問題

「近來許多我國外交受挫的新聞，有可能是認知作戰，外交部都有澄清、說明！」面對藍委馬文君質詢時列舉愛沙尼亞、加拿大與紐約等外交新聞，外交部長林佳龍5日表示，這些有部分是認知作戰，但有些可能是誤會。他舉例說，外交部在紐約設宴就有美國高級官員參加，愛沙尼亞設代表處還在協商中。

美國設宴有照片為證

外交部長林佳龍5日前往立法院備詢。國民黨立委馬文君在質詢時指出，近來不斷有人暴露我國對外關係的困境，例如日本媒體報導我國在愛沙尼亞設立代表處，因為名稱問題遭遇困難；另外還有我國原本要與加拿大簽訂貿易協定，也遭媒體爆料遲遲沒有下文，以及美國媒體還爆料外交部在紐約設宴款待官員，卻沒有人到場等。

「這些新聞會流出是什麼原因？」馬文君質疑，放話的人有沒有掌握？還是可能因為川習會後，美方對台灣態度改變？對此，林佳龍回應說，每個案例狀況不同，有些可能是認知作戰，有些可能是誤會。例如外交部在紐約設宴，他就在現場，也有照片，「難道國際媒體報的是錯假訊息？」馬文君詢問，林佳龍回應說：「後來確實證實訊息有誤。」

盼經貿談判更透明

林佳龍指出，加拿大的部分，該國代表處也已經有說明，至於愛沙尼亞的部分，由於6月該國國會才通過立法，因此目前還在針對各種議題（名稱、豁免特權）等進行協商中。馬文君則說，從這些新聞來看，會擔心在國安體系有內鬥的狀況，希望不要年年增加外交預算，成效卻因為各種因素不如預期。

針對目前台美經貿談判進度，馬文君表示，韓國、馬來西亞等國都已經有確定協議，台灣是否有需要注意的地方？但經貿辦執秘徐崇欽僅回應說，台美目前還在經貿談判中。

馬文君不滿表示，這些國家的貿易條件大多已談妥，韓國甚至半導體稅率不會高於台灣，但台灣相關資訊仍黑箱，希望之後能適當說明具體談判方向。

