爭取參選台北市長 吳怡農：過去5年都在經營基層

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央遞交意願表，爭取民進黨提名參選台北市長。他今天表示，成立壯闊台灣聯盟，過去5年「每天在做的，就是跑基層」。

2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，民進黨內已有吳怡農遞表，外界關注「雙帥對決」是否再現。

吳怡農今天接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，面對遭質疑與基層低互動，吳怡農表示，成立壯闊台灣聯盟，過去5年「每天在做的，就是跑基層」。

吳怡農提到，透過壯闊台灣聯盟在5年內，讓近3萬人獲得緊急應變知識；600處服務單位，包含學校、教會，社區公司企業、社福團體等皆是透過基層努力。

主持人問「你跑的場和議員跑得不一樣？」吳怡農回應，希望能導正選民對政治的想像和心態，他認為，基層不只有里長和樁腳，還有組織與家庭。

吳怡農過往2次選舉失利，宣布有意角逐台北市長，被質疑缺乏公職歷練，也面對黨內潛在對手較勁，對此，吳怡農以前總統蔡英文當選總統前未在選戰勝選、前台北市長柯文哲也以政治素人當選北市長為例，再提對手蔣萬安也僅「待過一個立委辦公室」。

吳怡農認為，選民最在乎的3點包含候選人的主張、能力與信任度，過往在民間企業任職的經歷，讓他能較其他對手在合作關係的建立方面更顯優勢。

目前民進黨人選尚未明朗，吳怡農雖是首位遞表人，但外界也點名立委王世堅、前民進黨秘書長林右昌、立委吳思瑤、市議員苗博雅等眾多人選。吳怡農表示，民進黨內的最高原則就是透過初選的公平競爭，找出最有影響力與民意基礎的人。