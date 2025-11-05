海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

台灣海纜連年遭大陸漁船破壞，影響離島居民通訊品質，繼海纜七法之後，立法院交委會今日針對「電信管理法第72條條文修正草案」進行審查。但國民黨立委洪孟楷也提出質疑，如果法規沒有明確規定臨海外我國海纜被破壞處罰事項，或者是如果民間海纜公司無法求償，政府能否進行代位求償，如果這些問題海纜七法都無法可管，「那這個法不是修半套嗎？」

根據國安局統計，2019-2023年間，台灣海纜每年遭破壞次數達7-8次，2025年1-4月已經出現5次。而破壞我國海纜的方式主要有四種樣態，第一種是中國大陸抽砂船大量抽運海沙，造成埋設海底電纜裸露損害，第二種是中國漁船使用流刺網、底拖網扯斷電信海纜，第三種是中國大陸貨輪勾斷海纜，第四種則是利用第三國籍權宜輪船籍較為模糊規避管理進行破壞。

洪孟楷質詢時提出，現在修海纜七法，直指一個源頭，就是認為中共刻意破壞台灣對外聯繫；對此，林宜敬回覆，「現在台灣面對敵對中國大陸灰色地帶襲擾，很難判斷是故意、還是無意，過失我們又很難判斷。」

根據統計，過去3年，台灣海纜總共遭到25次破壞，但台灣只求償2次。洪孟楷表示，「今天不管法令要訂多嚴格，主要是希望保護台灣，但如果被破壞，負責求償的是誰？陸委會、法務部、海委會代位求償嗎？打國際官司嗎？」事實上，台灣目前負責海纜建置的主要是中華電信，也因此，每一次負責求償的也是中華電信，主要由民間單位處理。

洪孟楷拿出立法院法制局先前的建議，「法制局指出，目前法規並沒有規定臨海外我國海纜被破壞的處罰事項，建議修正，經濟部跟數發部都回應，如果新增意外效力條款，容易引發管轄權爭議，不建議修正；法制局又提，過失毀損應該要負民事責任，經濟部跟數發布現行民法已經有相關規範，不建議修正。」

洪孟楷表示，這些部分都不修正，「這套修法不就是玩假的嗎？」他也表示，面對海纜遭破壞問題，立法院都願意支持，但如果修法之後，「都無法可管，這不是修半套嗎？」

民進黨立委李昆澤建議，海纜遭到破壞的證據很難取得，根據海洋法，只有在臨海之內所在國才能求償，如果證據不足，也無法實質要求賠償或者咎責。他建議，未來，海纜鋪設都要有前、中、後管理，針對海纜鋪設地點先進行事前詳細調查，海纜深度不同、也必須要設定不同防護層級，並且要有水下攝影，以保存證據。

林宜敬表示，關於海纜管理，現在已經針對事前、事中、事後進行管理改進，數發部也會在網站上即時更新國際周遭、或者是國內海纜狀況。另外，海纜有備援，若海纜通訊中斷，數發部會盡快要求業者啟動備援系統，讓民眾還是能夠使用網路。