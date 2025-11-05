資安院標案違法用陸製品 黃國昌再嗆洪奇昌：臉皮厚到不可思議

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，他上周揭露數發部、資安院護航大同醫護，該公司董事長洪奇昌持續說謊、回嗆不實指控，臉皮厚到不可思議，連現任資安院長林盈達都承認驗收不實，直接戳破大同醫護與洪奇昌的謊言，請他們出來面對公開道歉。

民眾黨立法院黨團上周舉行記者會指出，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，大同醫護公司得標後出具不實新品證明書、違法使用中國生產網通設備，資安院前院長何全德更是傾力護航，因為該公司董事長為民進黨派系新潮流大老洪奇昌。

黃國昌上午在臉書發文指出，數位發展部、資通安全研究院護航大同醫護，資安院事後眼見紙包不住火，因而發出一個避重就輕的聲明，但是也不敢否認違法履約的事實，大同醫護跟洪奇昌持續說謊，甚至回嗆黃國昌是不實指控，臉皮厚到不可思議。

黃國昌說，他今天在交通委員會提出質詢，林盈達直接承認大同醫護繳交舊品，而且是在已經告知的情況下，仍然繼續使用舊品進行複驗，甚至還出具假的新品證明書，簡直是膽大包天，而在大同醫護交出的網通產品，進口表單就白紙黑字寫著中國製。

黃國昌表示，資安院不僅證實也承認驗收不實，直接戳破大同醫護與洪奇昌的謊言，請他們出來面對公開道歉。

此外，政大政治系學會昨天在臉書發文，宣傳該學會20日邀請黃國昌演講，引來網友在貼文下方留言「會不會問A答B」。黃國昌今天受訪時表示，對此完全不會擔心，如同他去台中演講，整個過程非常愉快，「對於同學的提問，我向來的風格就是直球對決。」

不過，黃國昌說，如果真的想要看「問A答B」，推薦大家去看交通委員會的質詢，資安院包庇放水大同醫護，結果洪奇昌還在持續說謊，「今天在質詢過程被我徹底打臉，數位部跟資安院才是真正問A答B的高手。」

黃國昌說，針對是否要跟大同醫護解約，或者是停權移送法辦等事項，整個數發部跟資安院徹底包庇護航，「如果政大同學想要看問A答B的話，我真的鼓勵好好看一看交通委員會的質詢，大家就可以真正見識民進黨行政官員『問A答B』高強的功力。」