快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聽新聞
0:00 / 0:00

資安院標案違法用陸製品 黃國昌再嗆洪奇昌：臉皮厚到不可思議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌上周舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會。記者季相儒／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌上周舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會。記者季相儒／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，他上周揭露數發部、資安院護航大同醫護，該公司董事長洪奇昌持續說謊、回嗆不實指控，臉皮厚到不可思議，連現任資安院長林盈達都承認驗收不實，直接戳破大同醫護與洪奇昌的謊言，請他們出來面對公開道歉。

民眾黨立法院黨團上周舉行記者會指出，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，大同醫護公司得標後出具不實新品證明書、違法使用中國生產網通設備，資安院前院長何全德更是傾力護航，因為該公司董事長為民進黨派系新潮流大老洪奇昌。

黃國昌上午在臉書發文指出，數位發展部、資通安全研究院護航大同醫護，資安院事後眼見紙包不住火，因而發出一個避重就輕的聲明，但是也不敢否認違法履約的事實，大同醫護跟洪奇昌持續說謊，甚至回嗆黃國昌是不實指控，臉皮厚到不可思議。

黃國昌說，他今天在交通委員會提出質詢，林盈達直接承認大同醫護繳交舊品，而且是在已經告知的情況下，仍然繼續使用舊品進行複驗，甚至還出具假的新品證明書，簡直是膽大包天，而在大同醫護交出的網通產品，進口表單就白紙黑字寫著中國製。

黃國昌表示，資安院不僅證實也承認驗收不實，直接戳破大同醫護與洪奇昌的謊言，請他們出來面對公開道歉。

此外，政大政治系學會昨天在臉書發文，宣傳該學會20日邀請黃國昌演講，引來網友在貼文下方留言「會不會問A答B」。黃國昌今天受訪時表示，對此完全不會擔心，如同他去台中演講，整個過程非常愉快，「對於同學的提問，我向來的風格就是直球對決。」

不過，黃國昌說，如果真的想要看「問A答B」，推薦大家去看交通委員會的質詢，資安院包庇放水大同醫護，結果洪奇昌還在持續說謊，「今天在質詢過程被我徹底打臉，數位部跟資安院才是真正問A答B的高手。」

黃國昌說，針對是否要跟大同醫護解約，或者是停權移送法辦等事項，整個數發部跟資安院徹底包庇護航，「如果政大同學想要看問A答B的話，我真的鼓勵好好看一看交通委員會的質詢，大家就可以真正見識民進黨行政官員『問A答B』高強的功力。」

黃國昌 資安

延伸閱讀

民進黨指背離年改立場應道歉 黃國昌：不看細節 貼標籤抹黑已失效

黃國昌提停砍年改 民進黨：應向過去的自己道歉

遭控拿錢辦事 黃國昌嗆鏡週刊卑劣：法律的帳一次算清

媒體指控質詢有對價關係 黃國昌：揭弊從不收受好處

相關新聞

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提...

網紅猝死駐處因黃明志涉案低調？ 林佳龍：考量當事人隱私

我國籍網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案發至今近2周，不過我駐外單位態度低調，引發外界質疑，外交部長林佳龍表示，駐外單位有將消...

新聞眼／藍白清理戰場 地雷法案待拆解

討論已久的停砍年金案，終於到了攤牌時刻。國民黨有了反罷免全數過關底氣後，決定火速清理戰場，於年底前闖關法案，以兌現對「鐵...

太子集團在台洗錢45億 劉世芳：首腦擁多重國籍查察不易

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，檢警調昨日兵分47路搜索公司及成員住處。內政部長劉世芳今受訪指出，陳志有多次進出...

藍批賴政府放任「龍燮搶功」 台美關係零分

我近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院...

海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

台灣海纜連年遭大陸漁船破壞，影響離島居民通訊品質，繼海纜七法之後，立法院交委會今日針對「電信管理法第72條條文修正草案」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。