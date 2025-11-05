國民黨團：批民進黨離島搶錢請客社福 畫分族群搞鬥爭

民進黨立法院黨團日前拋財劃法暫行條例，盼將345億元用於社福，行政院對此表示尊重。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，當中200多億是屬於離島的經費，中央要請客就別跑到離島搶錢，且這些社福本來就是中央該做的，要做就擴大且長久，不要用鬥爭式修法分裂族群。

國民黨團今開「延宕財劃修法，民進黨罔顧政治承諾」記者會，批評中央政府集權又集錢，延宕改革，現在用所謂暫行條例來畫分不同族群，根本是鬥爭式修法。

國民黨立委陳玉珍批評，民進黨團提出財劃法暫行條例根本是魚目混珠，那些都是中央本來該做的，卻慷地方之慨；目前財劃法基本上沒有什麼問題，就離島部分，接下來修法解決。國民黨立委賴士葆也說，現在財劃法沒問題，只要修「離島建設條例」第16條之3就可以處理了。

賴士葆質疑，民進黨團說有345億元無法分配，就拿來「發紅包」，國民黨要為軍人加薪、提高警消退休金就不行？其實345億元當中，有200多億元是離島的經費，根本沒有剩那麼多錢，該要給地方的就該給地方。財政部說年底提院版，要等他們可能要耗5年。

國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，美國有F-35隱形戰機，台灣有財劃法修正案匿蹤，行政院曾說要提，結果等2年零進度、零草案；行政院面對民進黨團的提案也隱形，民進黨政府連自家人都不挺，且所謂暫行條例根本是懲罰量入為出的地方政府，是分裂族群的政治算計。

國民黨團書記長羅智強批評，中央要請客就請中央買單，不能變地方買單，尤其是針對離島，民進黨團提案暫行條例根本是跑到澎湖、金門、馬祖家裡搶錢，再以社福之名請客。

羅智強認為，民進黨團要推社福就不要為德不足，就該修成擴大社福條例，不要跟財劃法綁在一起還「暫行」，政府稅收不是超徵5000多億元嗎？如果覺得錢太多，國民黨團可以幫忙刪除，但不要搶地方錢後才只做一年社福。