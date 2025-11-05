呼籲「還稅於民」制度化 趙少康：不用看民進黨臉色

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（圖）認為，鄭麗文要降低並消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。（記者張裕珍／攝影）
中廣前董事長趙少康（圖）認為，鄭麗文要降低並消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。（記者張裕珍／攝影）

發現金1萬元今天開跑。中廣前董事長趙少康說，估計今年稅收還會超徵，只要賴清德不要擇惡固執，就可以健全國家財政，讓「還稅於民」制度化，不用每年都要靠在野黨抗爭，人民看民進黨臉色，才能普發現金。

趙少康指出，因應美國總統川普關稅大刀衝擊產業與民生，國民黨在特別條例內加入「普發現金」條文，獲得民眾黨支持，在大罷免大失敗後，民進黨政府終於肯苦民所苦，今天開始，根據身分證字號最後一碼，讓民眾可以分流到官網登記領取一萬元現金。

趙少康說，普發現金的源頭是政府稅收連年超徵，累計已經高達1.8兆元台幣，加上輸美關稅驟升，已經對非科技業造成影響，國內的失業率、無薪假都創新高，老百姓日子難過，這個時候還稅於民只是剛好而已。要不是民進黨刻意杯葛國民黨提出的條文，大家早就都領到錢了。

趙少康說，過去台電、中油每年可各上繳至少千億，現在卻因為執意廢核強推綠能，台電轉為每年都要向人民伸手求補貼。民進黨抗中、跪美，寧願被美國詐騙，鉅額軍購費用連年增加，卻連武器都拿不到，還吭都不敢吭一聲。

趙少康說，因為民進黨政府錯誤的政策，讓國家財政惡化。一般估計，今年稅收還會超徵，只要賴清德不要擇惡固執，就可以健全國家財政，讓「還稅於民」制度化，不用每年都要靠在野黨抗爭，人民看民進黨臉色，才能普發現金。

他也提醒，詐騙集團猖獗，早就開始看準這波「商機」，千萬不要亂點連結，只能上財政部官網登記並獲取正確訊息：https://10000.gov.tw/。

相關新聞

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提...

網紅猝死駐處因黃明志涉案低調？ 林佳龍：考量當事人隱私

我國籍網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案發至今近2周，不過我駐外單位態度低調，引發外界質疑，外交部長林佳龍表示，駐外單位有將消...

新聞眼／藍白清理戰場 地雷法案待拆解

討論已久的停砍年金案，終於到了攤牌時刻。國民黨有了反罷免全數過關底氣後，決定火速清理戰場，於年底前闖關法案，以兌現對「鐵...

太子集團在台洗錢45億 劉世芳：首腦擁多重國籍查察不易

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，檢警調昨日兵分47路搜索公司及成員住處。內政部長劉世芳今受訪指出，陳志有多次進出...

藍批賴政府放任「龍燮搶功」 台美關係零分

我近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院...

海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

台灣海纜連年遭大陸漁船破壞，影響離島居民通訊品質，繼海纜七法之後，立法院交委會今日針對「電信管理法第72條條文修正草案」...

