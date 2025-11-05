徐國勇：祖先來自中國沒錯 但我是台灣人

民進黨秘書長徐國勇今天在直播節目「午青live」表示，國家的要件只有人民、領土、主權、與他國交往的能力，血緣、語言、宗教、文化都不是，以他為例，他的祖先來自中國泉州沒錯，但對不起「我是台灣人」。

徐國勇指出，血緣不是國家的要件，如果是的話，那美國人哪一國人？語言也不是國家要件，不要說講中文就是中國人，難道印度人講英文就是英國人？不是吧，還是印度人。

徐國勇表示，也不要稱拜關公、媽祖，就是中國人，那如果他信基督教，不就變以色列人？徐國勇再說，文化也不是國家要件，美國人、英國、法國人都在過聖誕節，請問他們是同一國人嗎？都不一樣；越南也是過農曆過年，難道越南人會變中國人嗎？不會吧，還和中國打仗。