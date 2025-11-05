影／力挺林岱樺引發黨內爭議 林佳龍：政治不能離開人性

立法院外交及國防委員會今天邀外交部長林佳龍、國安局長等報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」並備質詢，會前林佳龍受訪，針對日前大動作表態力挺同屬正國會的立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內諸多爭議，林佳龍表示「政治不能離開人性」，民主政治對於每個要爭取為民服務的人，都是加油。他說從政是很艱辛的過程，要接受各界善意批評與惡意抹黑，他是給這些面臨這樣壓力處境的同志們加油。

面對明年APEC高峰會將在中國大陸深圳舉行，我方領袖代表及各層級官員的出席是否受影響？林佳龍指出去年APEC在祕魯開會時，中國大陸為爭取明年主辦權，曾經以書面承諾，會支持台灣平等參與，特別是出席者的安全。他認為對我方明年參加深圳APEC大會附加很多條件，這都違反當時承諾，我方會捍衛權利，也會協調理念相近國家，一起加以反制。 立法院外交及國防委員會今天邀外交部長林佳龍（中）、國安局長等報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」並備質詢，會前林佳龍受訪，針對日前大動作表態力挺同屬正國會的立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內諸多爭議，林佳龍表示：「政治不能離開人性」，他是給這些面臨壓力處境的同志們加油。記者許正宏／攝影