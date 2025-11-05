林佳龍堅持挺林岱樺 羅智強：政務官造反是賴清德咎由自取

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團書記長羅智強（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨團書記長羅智強（圖）。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍力挺立委林岱樺代表民進黨選高雄市長，傳身兼民進黨主席的賴清德總統不滿。國民黨立法院黨團書記長羅智強分析，民進黨內對賴總統司法清算統治已不滿，從部長、立委到發言人都去挺一個賴總統討厭的人，賴總統應好好想想自己的政務官為何造反，根本是咎由自取。

林佳龍近日發文挺正國會派系所支持的立委林岱樺打高雄市長初選，適逢近期頻有外媒指出我對美外交危機，外界也質疑林佳龍心中無外交而僅有派系利益考量，引發爭議。事件延燒多日，傳已經不僅是民進黨內反彈，甚至也引發賴總統不滿。

羅智強今接受媒體聯訪時分析，林佳龍會去挺林岱樺，顯現民進黨內部對賴總統使用司法手段清算統治已經產生極大不滿，連林佳龍也都看不下去。

羅智強認為，賴總統討厭林岱樺是眾所皆知的，林佳龍去挺一個賴總統討厭的人，甚至是遭司法追殺的同志，賴總統會不爽林佳龍也很正常，但要不是賴清德這樣濫用司法清算同黨同志，怎麼會有林佳龍、民進黨立委王義川、民進黨發言人卓冠廷去挺林岱樺？請賴總統好好想想，為何自己的政務官會造反，這根本是賴總統咎由自取。

國民黨立法院黨團今開「延宕財劃修法，民進黨罔顧政治承諾」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「延宕財劃修法，民進黨罔顧政治承諾」記者會。記者李成蔭／攝影

林佳龍 民進黨 羅智強 林岱樺 賴清德

稱高雄已從派系走入市民作主 林岱樺：相信賴清德會做到公平初選

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

「北檢都不敢這樣對柯文哲」 林岱樺：雄檢封口令侵犯人權

力挺林岱樺 林佳龍：政治不能離開人性

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提...

網紅猝死駐處因黃明志涉案低調？ 林佳龍：考量當事人隱私

我國籍網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案發至今近2周，不過我駐外單位態度低調，引發外界質疑，外交部長林佳龍表示，駐外單位有將消...

新聞眼／藍白清理戰場 地雷法案待拆解

討論已久的停砍年金案，終於到了攤牌時刻。國民黨有了反罷免全數過關底氣後，決定火速清理戰場，於年底前闖關法案，以兌現對「鐵...

太子集團在台洗錢45億 劉世芳：首腦擁多重國籍查察不易

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，檢警調昨日兵分47路搜索公司及成員住處。內政部長劉世芳今受訪指出，陳志有多次進出...

藍批賴政府放任「龍燮搶功」 台美關係零分

我近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院...

海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

台灣海纜連年遭大陸漁船破壞，影響離島居民通訊品質，繼海纜七法之後，立法院交委會今日針對「電信管理法第72條條文修正草案」...

