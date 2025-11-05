聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍堅持挺林岱樺 羅智強：政務官造反是賴清德咎由自取
外交部長林佳龍力挺立委林岱樺代表民進黨選高雄市長，傳身兼民進黨主席的賴清德總統不滿。國民黨立法院黨團書記長羅智強分析，民進黨內對賴總統司法清算統治已不滿，從部長、立委到發言人都去挺一個賴總統討厭的人，賴總統應好好想想自己的政務官為何造反，根本是咎由自取。
林佳龍近日發文挺正國會派系所支持的立委林岱樺打高雄市長初選，適逢近期頻有外媒指出我對美外交危機，外界也質疑林佳龍心中無外交而僅有派系利益考量，引發爭議。事件延燒多日，傳已經不僅是民進黨內反彈，甚至也引發賴總統不滿。
羅智強今接受媒體聯訪時分析，林佳龍會去挺林岱樺，顯現民進黨內部對賴總統使用司法手段清算統治已經產生極大不滿，連林佳龍也都看不下去。
羅智強認為，賴總統討厭林岱樺是眾所皆知的，林佳龍去挺一個賴總統討厭的人，甚至是遭司法追殺的同志，賴總統會不爽林佳龍也很正常，但要不是賴清德這樣濫用司法清算同黨同志，怎麼會有林佳龍、民進黨立委王義川、民進黨發言人卓冠廷去挺林岱樺？請賴總統好好想想，為何自己的政務官會造反，這根本是賴總統咎由自取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言