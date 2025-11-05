稱高雄已從派系走入市民作主 林岱樺：相信賴清德會做到公平初選

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。 圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺日前在岡山造勢，展現基層實力，但卻傳出身兼民進黨主席的賴清德總統早有欽定人選，林岱樺已出局。林岱樺今天表示，賴主席也曾經歷2019到2020那一段黨內紛爭，她相信賴主席會以公平自我期許；林岱樺也說，她的造勢晚會激出3萬人，代表高雄已經從派系作主走進市民作主的時代

對於外交部長林佳龍力挺林岱樺卻引發黨內圍剿，林岱樺今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪時表示，林部長非常不容易，到現在還是幫她加油打氣，給她指點，對於這位老大哥的支持，點點滴滴溫暖在心裡。

林岱樺也說，很多朋友承受很多壓力，無法幫她站台，這些她都能理解；重點是她參選的訴求，已經獲得高雄市民的肯定，高雄已經從派系作主走進市民作主的時代。

對於有網路評論指出，在賴清德欽定下，高雄這場選戰林岱樺已經提前出局。林岱樺表示，她對賴主席有信心，相信賴主席也以公平自我期許，畢竟賴主席也曾經歷2019到2020那一段黨內紛爭，賴主席也宣示從總統到議員選舉都要有公平的初選，相信曾有這樣怒吼的賴主席能夠做到。

林岱樺也說，現在的氛圍的確有點奇怪，她都還沒登記參選就有人說她要脫黨。林岱樺說，她的要求很簡單，就是公平競爭的環境，公平的初選機制，下周初選領表的時候，領表人都要簽聲明，必須切結不會脫黨，她去領表登記時會按照黨的規則，怎麼會有脫黨參選的問題呢？

