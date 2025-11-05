吳怡農表態挑戰台北市長 議員問是否有信心連任…蔣萬安反應曝

2026九合一大選將在明年底登場，先前壯闊台灣理事長吳怡農也赴民進黨遞交意願書表態有意參選台北市長，市長蔣萬安今出席議會專案報告被議員問到是否有信心連任，蔣未正面回應，僅表態會專注市政建設，並提出北士科產業布局、河岸整治、捷運建設等政績。

議員陳宥丞指出，目前民進黨已有吳怡農表態挑戰，詢問蔣萬安是否有信心能連任，有沒有具體政績可以現在說出來。蔣表示，這些年大力招商引資，爭取輝達落腳北士科，接下來T3、T4、T12也會做整體產業戰略布局，淡水河岸以投入18億改善，捷運六線齊發2.0也在進行中。陳追問，對連任有信心嗎？蔣表示，「會持續專注在市政建設上」。

陳宥丞說，市政持續推動，但北市缺工問題非常嚴重，北市府公務員缺了8000多人，其中法務局消保官滿編6人，但目前缺額1人，先前好不容易找到人，但後來卻選擇留在原單位，他認為，最大原因就是北市壓力大，每一年平均有2592件協調會要處理，平均一個人要處理600件，非常嚴重。

陳宥丞表示，專案報告中除提到專業加給、職等提升、組織調整、彈性上班、友善育兒等，但他認為更重要包含退休回聘、人機運用減輕公務員負擔，讓這些有意繼續服務專業人士及運用科技，做能力可及的事情。蔣萬安允諾會請相關局處討論研議。