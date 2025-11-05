審停砍年金案 綠盼維護世代正義藍白籲停止霸凌公教

快訊

中央社／ 台北5日電

立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團等提案，希望停砍公教人員退休金、停止所得替代率逐年降低。朝野討論時意見分歧、針鋒相對，綠希望年改要永續前進、維護世代正義，藍白則要求停砍、停止霸凌公教人員。

立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團、立委所提公務人員退休資遣撫卹法修法版本，共有26個版本。修法重點包括修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

委員會開會後，朝野立委輪流發言。民進黨立委吳思瑤說，社會關切年改能否永續前進、維護世代正義、捍衛職業間的公平，還是要走回頭路；年改已有正向成效，民進黨團不在贊成在野立委所提修法版本。

吳思瑤表示，如果通過國民黨立委的提案，會造成3大不公平，造成更劇烈的不正義，例如重退休、輕現職，獨厚公教人員退撫，忽視其他職業別，而且當基金缺口越來越大時，最終還是由政府負擔，這是轉嫁給全體納稅人承擔。

國民黨立委羅智強說，吳思瑤的發言內容非常冷血，過去沒有優秀的專業認真文官，哪來的10大建設與科學園區，民進黨執政下踐踏公務人員尊嚴及其退休保障，更把公教人員當敵人，停砍所得替代率才是真改革。

台灣民眾黨立委張啓楷指出，請民進黨政府不要霸凌公教人員，民進黨推動的年改有很多後遺症，受害的不只是公教人員，而是全體民眾，今天修法是補破網，也呼籲政府趕快依法足額撥補公教，就可以永續發展。

截至上午10時15分，朝野立委仍在輪番發言，目前會議狀態為「大體討論」，尚未進入條文逐條審查。

