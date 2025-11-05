快訊

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提到雄檢對法院聲請對她在集會、社群網站及媒體等管道下封口令，更指起訴書內並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，卻讓媒體跟網路拿來攻擊她半年。

林岱樺表示，人權不分國界，更不分黨派，高雄地檢署企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以當日被高雄地方法院駁回。她提到，北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，「只要有良知的人，都會看不下去」。

林岱樺表示，整起案件公開審理後可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己發文找證據資料，最令人震驚的「編造死人筆錄」，律師團發現證人駱和明於身故後的證詞，前後兩份筆錄不同。

她更強調，起訴書內更沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容怎麼來的？讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

林岱樺說，雄檢封口令違反憲法保障言論自由，違反無罪推定的法學基本原則，法學緒論的第一堂課講言論自由、講無罪推定、講比例原則，「真是讓大家為之一亮，法學素養連基本的大學生都不如」。

至於造勢前同屬正國會的外交部長林佳龍在臉書發言送暖，林岱樺表示，林佳龍部長是非常溫暖的老大哥，一路來就是以老大哥給她建議、提醒和指導，直到現在都是不斷。她要說的是，岡山造勢三萬人站出來，其實是讓全國人民知道高雄人民真正的心聲。

林岱樺今接受中廣專訪，提到起訴書內沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，卻讓媒體跟網路拿來攻擊她半年！圖／立委林岱樺辦公室提供
林岱樺今接受中廣專訪，提到起訴書內沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，卻讓媒體跟網路拿來攻擊她半年！圖／立委林岱樺辦公室提供

林岱樺

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提...

