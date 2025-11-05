快訊

公視董事提名難產 李遠道歉：目前「只差一個」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
本屆公視董事會任期已屆滿，名單遲未提出。圖／聯合報系資料照片
本屆公視董事會任期已屆滿，名單遲未提出。圖／聯合報系資料照片

公視董事任期屆滿近半年，迄今卻未提出下一屆的董事提名名單。文化部李遠今赴立院進行業務報告，多位立委質詢此一議題。李遠對於提名的延宕道歉，表示提名名單目前只差1個，「這1個就躺了很久」。

立委林沛祥表示，公視董事提名名單遲未提出，外界質疑充滿政治盤算，質疑此舉是讓現任公視委員延任、繼續把持公廣集團。他建議，是否可以比照中選會，發函給各黨團推選董事。如果中選會可以，公視也可以。李遠則回應，根據規定，名單是由行政院提出，文化部是作業單位。

李遠表示，董監事的甄選完全按照過去的經驗，任期屆滿前半年（去年11月）就啟動，目前繼續在甄選中，但中間過程不順利，人選只差1、2個，「這1、2個就躺了很久這樣，其實沒有沒有別的原因。」因為大家對公視董事過去的選拔非常沒有信心，他打電話找許多委員幾乎都沒成功，還有甄選委員向他表示「會耽誤選拔」、因為之前言論之前曾得罪誰。

立委柯志恩質詢時表示，外界傳言，公視董事已經找好，只是董事長還沒喬好。李遠表示，根據公視法，文化部無法決定公視董事長。

立委萬美玲表示，李遠提到徵詢公視董事候選人時，被徵詢的人不願意因為選任被「羞辱」。但她認為，「嚴格審查」跟「被羞辱」是截然不同的兩件事，審查過程比較久或審查結果不適任，李遠就認為是「羞辱」，她非常不以為然、不能接受，「你願意收回這樣的話 ?」

李遠回應，願意把「羞辱」修改成「痛苦」。

