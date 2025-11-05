快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨民調／55％民眾認為公教年改要繼續 莫走回頭路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨政策會執行長吳思瑤今天公布黨中央民調中心所做民調指出，關於「年改要繼續或停止」有55％民眾認為要繼續，28.1％認為該停止，16.5無意見。記者蔡晉宇／攝影
民進黨政策會執行長吳思瑤今天公布黨中央民調中心所做民調指出，關於「年改要繼續或停止」有55％民眾認為要繼續，28.1％認為該停止，16.5無意見。記者蔡晉宇／攝影

停砍公教年改相關議案今天在立法院司法及法制委員會排案審查，民進黨政策會執行長吳思瑤今天公布民進黨所做民調指出，關於「年改要繼續或停止」有55％民眾認為要繼續，28.1％認為該停止，16.5無意見。

另一提民調問，「有人認為物價上漲，應該停砍公教所得替代率」結果顯示， 40％不同意、50.7％不同意、9.3％無意見。吳思瑤指出，民調已顯示出多數民意對於藍白所提出的反年改主張有所疑慮，若執意推動，更將造成三大不公三個不公，包括重退休、輕現職；重公教、輕勞工、老農、國保；基金缺口全民承擔等。

該民調是由民進黨中央黨部民調中心執行，日期為10月27到29日，完成數為1079，抽樣誤差為在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式包括年齡、性別、戶籍。

民調 年改 公教

延伸閱讀

批吳思瑤「張飛打岳飛」 李來希：公教退撫屬勞動者年金

停砍公教年金明闖關…民進黨團：莫走回頭路 踐踏世代正義

鄭麗文指普亭非獨裁者 卓榮泰：那樣認為的人有獨裁心態

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

相關新聞

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提...

民進黨民調／55％民眾認為公教年改要繼續 莫走回頭路

停砍公教年改相關議案今天在立法院司法及法制委員會排案審查，民進黨政策會執行長吳思瑤今天公布民進黨所做民調指出，關於「年改...

網紅猝死駐處因黃明志涉案低調？ 林佳龍：考量當事人隱私

我國籍網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案發至今近2周，不過我駐外單位態度低調，引發外界質疑，外交部長林佳龍表示，駐外單位有將消...

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

年金停砍案進入關鍵審查階段，立法院司法及法制委員會今明兩天排審相關修正草案，除了國民黨團支持停砍公教年金，民眾黨團昨正式...

新聞眼／藍白清理戰場 地雷法案待拆解

討論已久的停砍年金案，終於到了攤牌時刻。國民黨有了反罷免全數過關底氣後，決定火速清理戰場，於年底前闖關法案，以兌現對「鐵...

太子集團在台洗錢45億 劉世芳：首腦擁多重國籍查察不易

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，檢警調昨日兵分47路搜索公司及成員住處。內政部長劉世芳今受訪指出，陳志有多次進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。