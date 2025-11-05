快訊

「北檢都不敢這樣對柯文哲」 林岱樺：雄檢封口令侵犯人權

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長初選參選人、立委林岱樺今天表示，近日高雄地檢署對法院聲請讓她全面禁言，包含在集會、社群網站及媒體等管道下封口令，高雄地方法院當天就裁定駁回。北檢都不敢對民眾黨前主席柯文哲下封口令，雄檢竟然如此粗暴對待她，只要有良知的人，都會看不下去，這是良知與正義，和黨派無關。

林岱樺今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪時表示，人權不分國界，更不分黨派，高雄地檢署企圖對她下封口令，顯然違反憲法保障的言論自由、更違反無罪推定的原則，所以被高雄地方法院駁回。

林岱樺說，整起案件在公開審理後也可見許多瑕疵，包括雄檢起訴後找證據、要求法官自己去發文找證據資料，以及最令人震驚的「編造死人筆錄」，證人駱和明於身故後的證詞遭到誘導、扭曲及編造，律師團也發現前後兩份筆錄不同。

林岱樺表示，起訴書內更並沒有所謂的曖昧對話簡訊內容，她認為連起訴書都沒有的內容，當初報導的媒體或是檢調，是否應跟社會有交代，內容怎麼來？讓媒體跟網路拿來攻擊她半年、意圖毀她名譽。

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

民進黨立委林岱樺積極爭取參選下屆高雄市長，今天接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，首度回應近8個月遭雄檢起訴的心境，她提...

民進黨民調／55％民眾認為公教年改要繼續 莫走回頭路

停砍公教年改相關議案今天在立法院司法及法制委員會排案審查，民進黨政策會執行長吳思瑤今天公布民進黨所做民調指出，關於「年改...

網紅猝死駐處因黃明志涉案低調？ 林佳龍：考量當事人隱私

我國籍網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案發至今近2周，不過我駐外單位態度低調，引發外界質疑，外交部長林佳龍表示，駐外單位有將消...

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

年金停砍案進入關鍵審查階段，立法院司法及法制委員會今明兩天排審相關修正草案，除了國民黨團支持停砍公教年金，民眾黨團昨正式...

新聞眼／藍白清理戰場 地雷法案待拆解

討論已久的停砍年金案，終於到了攤牌時刻。國民黨有了反罷免全數過關底氣後，決定火速清理戰場，於年底前闖關法案，以兌現對「鐵...

太子集團在台洗錢45億 劉世芳：首腦擁多重國籍查察不易

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，檢警調昨日兵分47路搜索公司及成員住處。內政部長劉世芳今受訪指出，陳志有多次進出...

