檢警調追太子集團案 劉世芳：配合美國查在台協力者

美國針對柬埔寨太子集團犯罪組織實施制裁，名單包含台灣人與登記在台灣的公司，台北地檢署已聲請查扣集團總價逾新台幣45億元在台豪宅等獲准。內政部長劉世芳說，台灣配合美國司法等單位查察，希望查出在台協力犯罪集團，勿枉勿縱。

台北地檢署昨天指出，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將該集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單。

台北地檢署表示，昨天展開搜索行動，拘提25名被告，並持續調查釐清中；由於太子集團將詐騙收益買奢侈品及房地產等方式洗錢及隱匿犯罪所得，為防脫產，已聲請查扣集團總價逾45億元在台豪宅、名車等獲准。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席報告業務概況，並備質詢。

劉世芳在會前接受媒體聯訪時指出，台灣配合美國司法與財政部查察國際性詐騙集團，尤其陳志有多次進出台灣紀錄，但因有多重國籍，進台灣時也不是用柬埔寨國籍，當時查緝較不容易。

劉世芳說，現在配合美國司法單位，不管是人流、金流或相關安全部分，都會配合檢、警、調追查，希望查出在台灣其他協力廠商或犯罪集團，勿枉勿縱，不管是國際詐騙或台灣詐騙都不能躲過法律制裁。