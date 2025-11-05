太子集團在台洗錢45億 劉世芳：首腦擁多重國籍查察不易

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報資料照片

柬埔寨太子集團董事長陳志涉跨國詐騙洗錢，檢警調昨日兵分47路搜索公司及成員住處。內政部長劉世芳今受訪指出，陳志有多次進出台灣紀錄，但因為陳志擁有多重國籍，所以進來的時候不是用柬埔寨國籍，所以查察比較不容易，現配合美國查察，盼能查出台灣其他協力犯罪集團。

柬埔寨太子集團董事長陳志2017年來台布局，估計迄今在台洗錢45億，日前遭美國司法部起訴追捕，我國檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開搜查，搜索位於台北101的博奕公司「天旭國際科技」共10多家公司及成員住處。

劉世芳今赴立院內政委員會業務報告，會前受訪說被問及此事說，陳志有多次進出台灣紀錄，但因為陳志擁有多重國籍，所以進來的時候不是用柬埔寨國籍，所以查察比較不容易。現在他們配合美國司法、財政部查察國際性的詐騙集團，希望能夠查出在台灣其他協力廠商或犯罪集團，法網恢恢不管他是國際詐騙，或是台灣詐騙，都不能夠躲過法律制裁。

詐騙集團 柬埔寨 太子集團 劉世芳

