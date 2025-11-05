聽新聞
力挺林岱樺 林佳龍：政治不能離開人性
外交部長林佳龍日前大動作表態力挺同屬正國會的立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內諸多批評，甚至傳出他在執政團隊的地位岌岌可危。林佳龍今天表示「政治不能離開人性」，他是給面臨批評和惡意抹黑壓力的同志一點加油。
對於力挺林岱樺，林佳龍說，政治不能離開人性，民主政治對於每個要爭取為民服務的人，都是加油。他說從政是很艱辛的過程，要接受各界善意批評與惡意抹黑。他是給這些面臨這樣壓力處境的同志們加油。
另一方面，國民黨立院黨團昨質疑林佳龍與國安會祕書長吳釗燮有瑜亮情結，外媒又報導，林佳龍9月訪歐期間赴法的同時，時任國安會副秘書長徐斯儉正率另一支代表團會晤北約總部，傳達國防與AI領域的合作策略。林佳龍表示，他在9月訪問歐洲，拜訪很多國家，基於跟對方國家的默契，雙方就一些訊息的處理，有建立共識，他就不多加評論。
林佳龍說，強化對歐關係是外交部重點，也有歐洲專案，不只是文化外交、科技外交，特別是智庫外交和國會外交，都是對歐工作的重點。
面對明年APEC高峰會將在中國大陸深圳舉行，我方領袖代表及各層級官員的出席是否受影響？林佳龍指出，去年APEC在祕魯開會時，中國大陸為爭取明年主辦權，曾經以書面承諾，會支持台灣平等參與，特別是出席者的安全。他認為，對我方明年參加深圳APEC大會，附加很多條件，這都違反當時諾，我方會捍衛我方的權利，也會協調理念相近國家，一起加以反制。
