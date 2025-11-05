天災人禍的10月考驗？十大縣市首長揭曉

天災？人禍？10月多重考驗

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點10月十大縣市首長聲量排行榜，不看不知道，一看全是火線話題！一方面國民黨主席選舉引發熱議與期待，另一方面，非洲豬瘟入侵台灣，考驗地方政府的應變能力。中山大學政治所榮譽教授廖達琪分析指出，10月地方首長議題集中於花蓮堰塞湖、國民黨主席選舉、非洲豬瘟防疫與關稅爭議，上榜首長的聲量變化和這些政治、民生議題脈動高度相關。

No.10 鍾東錦｜好評影響力2.49

翻攝FB／苗栗縣政府

苗栗縣長鍾東錦在10月聲量高點與「苗栗隨機砍人事件」有關，造成兩名女童及一名男子受傷，引發社會高度關注。鍾東錦第一時間前往校門口視察警察局護童勤務，公開表示應檢討暴力前科犯出獄後與社會銜接過渡機制。這些作為獲得部分家長與網友的肯定，認為他展現出縣長的責任感與行動力。但也有網友持相反意見，認為「這樣不夠，警察與縣長不可能每天巡邏！應該要設置長期可行辦法！提高見警率治標不治本」、「死刑不執行，什麼都沒用」、「已經少子化很嚴重了，請好好的保護這些孩童們成長」，鍾東錦的好評影響力為本次榜單最低。

No.9 許淑華｜好評影響力2.82

南投縣長許淑華聲量高點集中在國慶焰火的活動期間，南投首次舉辦國慶焰火，許淑華化身DJ主持，吸引大量媒體與網友討論。正面聲音多肯定活動盛大、氣氛熱烈，網友討論「許縣長表現可圈可點，尤其在舞台上那一段舞蹈真的很帶動氣氛，許縣長好讚」，也有人稱讚她親民、帶動地方觀光。但負面聲浪同樣強烈，部分民眾批評現場煙霧瀰漫、交通接駁混亂，甚至出現「史上最爛國慶煙火」的批評。對此，許淑華表示，當日晚間風勢較弱，導致部分焰火觀賞區煙霧滯留、擴散不易。此類情形在台北101跨年焰火或日月潭花火節等大型活動中亦曾出現。縣府已就本次狀況向負責施放單位國防部軍備局呈報，供其後續施放作業時參考，希望能於未來進一步調整與改善。至於交通接駁狀況，縣府也將全面檢討，持續累積經驗精進接駁工作，讓遊客有更舒適安全的體驗。

No.8 張麗善｜好評影響力2.64

雲林縣長有兩波聲量高點，張麗善18日「推薦郝龍斌擔任國民黨主席」，表示「我全力支持郝龍斌前市長，他擁有豐富的治理經驗與穩健領導，曾為台北市帶來顯著改變。面對當前挑戰，他能帶領國民黨團結，擴大地方執政，重返中央執政，為中華民國帶來和平繁榮」。

23日聲量竄升與「非洲豬瘟」有關，聚焦於張麗善早在2018年率先宣布禁用廚餘養豬的政策，部分網友認為此舉展現防疫前瞻思維與領導魄力，並批評中央當年未支持相關措施，導致今日疫情擴散。

No.7 黃偉哲｜好評影響力2.74

YouTube／ ITainan2020

台中豬瘟拉警報，自10月22日起，全台實施為期5天的豬隻禁運、禁宰措施，但台南市26日卻發生豬農違規運送豬隻事件，引起社會關注。事件曝光後，台南市長黃偉哲隨即指示相關單位嚴查，並強調將依法究辦，相關作為使黃偉哲的聲量明顯上升。黃偉哲表示，台南是全台第4大養豬縣市，若防疫出現破口，後果不堪設想，「現在的情形已經從匆匆忙忙，若再守不住就會變成連滾帶爬」。他後續推動的防疫措施獲得部分網友肯定，認為其執法果決，展現維護防疫紀律的決心。但也有網友批評，「那水庫的光電板？都查獲了有重罰嗎？」「幸好！我們還有萊豬，且無限量供應」。

另一個高點是台南市政府觀光旅遊局邀請啦啦隊員李多慧擔任「高爾夫運動觀光」形象代言人，影片《Hole in One！台南我來了！》上線後，在各大社群平台累積破百萬次觀看，網友表示，「黃偉哲真的很『慧』耶」、「結果不是找統一獅，台南mimi行銷大失敗」。

No.6 張善政｜好評影響力2.78

桃園市長張善政10月網路聲量高點，主要來自YouTuber「桃園孫先生」發起的「最欣賞哪位前閣揆」線上投票活動，吸引超過3.3萬名網友參與，張善政與賴清德、蘇貞昌、陳建仁等人共同成為討論焦點；張善政獲得高達94%的支持率，成為票選中最受網友青睞的前閣揆。網友表示，「張善政沒官威，默默做事不出頭」、「張善政是能力最強又有慈悲心的院長，桃園市民真有福氣，讚啦」。

張善政表態支持郝龍斌競選國民黨主席，掀起另一波討論，他表示，郝龍斌做過8年台北市市長，不管是跟議員、還是議會打交道都有經驗，行事作風也很穩健，大家都看到郝龍斌的能力，是擔任黨主席的當然人選。

No.5 侯友宜｜好評影響力2.64

侯友宜本月聲量高點是月底，新北市接連爆發「染疫肉品未依規銷毀」及「養豬場非法使用廚餘餵豬」事件，引發社會高度關注。侯友宜公開要求中央協助檢驗，並對廚餘餵豬事件表達強硬立場，「已指示農業局將罰款提至最高，只要查到就是重罰，絕不寬貸」。網友討論，「中央政府早就說過『高風險的直接銷毀』」、「建議家用廚餘直接瀝乾裝袋都一般垃圾，公家單位或校方廚餘再交給專收廚餘的單位，這樣才能確認食物的乾淨」；也有網友歪樓留言，「不要耶誕城」、「不要耶誕城，可以辦公投嗎？讓人民決定」。

No.4 陳其邁｜好評影響力2.74

高雄市長陳其邁10月因「美濃大峽谷案」、「BLACKPINK在高雄辦演唱會」聲量飆高，相比8月榜單聲量成長了約1.5倍。美濃大峽谷爆出砂石盜採與非法回填廢棄物等環保爭議，引起輿論關注。國民黨高雄市議員許采蓁7日在議會爆料，美濃大峽谷被挖了18公尺大巨坑，地主的前妻疑似是民進黨立委賴瑞隆團隊的成員。賴瑞隆嚴正駁斥，強調他與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識、毫無關聯。陳其邁強調，所有涉及不法，不分藍綠一律嚴辦到底。該發言獲得部分網友正面評價，認為他展現負責任態度、願意正視問題；但也有人認為，「民間團體查得到，偏偏政府機關發現不到，是怠惰還是包庇？」「高雄人的忍耐度真強」。

另一個聲量高點是18日，高雄市政府經過3個月的溝通，取得官方授權「BP粉」，成為全球首個使用官方粉紅色號的城市；陳其邁在社群平台響應此項創舉，團隊將市長大頭照髮色改為粉紅色，象徵高雄與官方粉紅色的連結。網友表示，「韓媒來高雄玩很好啊，也可以順路去看看美濃大峽谷，應該更好玩」、「真的國際級的行銷」、「謝謝其邁市長的努力」。

No.3 蔣萬安｜好評影響力2.83

台北市長蔣萬安10月重回好評影響力第一名，形象從過去的「暖男」、4月「霸氣」，到如今的「蔣公子」。學者廖達琪認為，蔣萬安形象一直維持得不錯，高好評的原因，可能與輝達案處理有關；輝達最後確定落腳台北，讓外界對他好感提升。起初，各界都很著急，擔心輝達會跑掉，如今塵埃落定，蔣萬安的正面聲量隨之上升。不過，可能是在過程中處理略顯拖延，沒展現出如4月時那種「霸氣」，部分言論以「蔣公子」形容他。

輝達是否落腳台北市北士科T17、T18用地，一度出現變數，引發各界輿論，成為蔣萬安10月聲量高點之一。台北市議員秦慧珠痛批，如果輝達離開台北市，無論是蔣萬安還是要選新北的副市長李四川，「都不用連任了」。網路上也出現「蔣公子」的討論，部分網友認為蔣萬安「太棒了」，成功爭取輝達設點；但也有反對聲浪，批評市府無能、差點讓輝達出走，甚至開嗆「蔣公子無能，輝達直接找中央經濟部了」。政治學者施正鋒分析，台北首都曝光度高、建設上軌道，包含垃圾清運、辦活動都有一定表現，蔣萬安在重要關頭處理輝達問題上，跟李四川團隊搭配還不錯，危機處理能力好，讓問題最後順利迎刃而解，算是很認真、很強的市長。

No.2 徐榛蔚｜好評影響力2.69

花蓮縣長徐榛蔚10月再度因為爭議事件進榜，花蓮災後重建，徐榛蔚在災民面前強調「募到電鍋、洗衣機」等物資，卻遭到批評與災民實際需求脫節，網友質疑她「像在辦中秋聯歡晚會摸彩」，現場甚至有災民嗆她「去吃土」。負面聲浪集中在縣府推責中央、回應災民訴求不具體；也有網友認為，「縣長辛苦了，加油」、「縣長辛苦了，支持你面對著打擊，仍盡心盡責的幫助災民」。整體而言，10月高峰主要來自災後溝通失當與政策回應爭議，正反意見激烈交鋒，成為網路討論焦點。

No.1 盧秀燕｜好評影響力2.80

台中市長盧秀燕10月份再度成為聲量冠軍，主要原因是台中爆發非洲豬瘟疫情，引起全台高度關注。針對媒體詢問台中出現全台首例非洲豬瘟時，盧秀燕當時身在「人在台中購物節」活動現場，她受訪表示，相關情況那邊記者會已經說明，呼籲媒體多報導購物節活動，聚焦拚經濟。

由於盧秀燕缺席防疫記者會、選擇出席購物節宣傳活動，引發部分網友反彈，「事情發生了，那個處理態度非常不ok，完全不知道事情嚴重性」、「非洲豬瘟不重要購物節比較重要…這種還連任兩屆」。盧秀燕先前於台中爵士音樂節表演打鼓，因現場綠色燈光與白襯衫搭配不當，失控演變「盧媽媽打鼓」迷因，甚至網友修改盧秀燕維基百科資訊，諷其為「最會打鼓的市長」。身為台中市民的學者施正鋒表示，算是蠻欣賞盧秀燕的，但台中廢棄物回收行政效率緩慢，令他質疑，「台中市的螺絲是不是都拿去辦活動，然後文宣太多了」，施正鋒認為，盧秀燕危機處理能力差，「不能總是低調，不願表態是否挺鄭麗文當黨主席，不想捲入黨內權力角力是政治判斷，但危機處理能力不好」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月1日至2025年10月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

