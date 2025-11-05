批吳思瑤「張飛打岳飛」 李來希：公教退撫屬勞動者年金

立法院司法及法制委員會今明兩天排審停砍公教年金相關法案，民進黨立委吳思瑤批評，公教退休金是勞工的2.1倍、老農的6.6倍、國民年金弱勢長輩的13.7倍，停砍加劇跨職業者被剝奪感。全國公務人員協會前理事長李來希則反批，「公教退撫」本質上是屬於「勞動者年金」，吳思瑤不懂法理基礎，是「張飛打岳飛」，胡言亂語。

吳思瑤在臉書貼文表示，公教年金改革喊卡將造成三大不公，一是年金破產全民買單，基金財務缺口政府單方承擔，等於將責任轉嫁全體納稅國人；二是重公教輕現職，目前公教人員退休俸平均值約等於現職公務員的七成薪，也就是「周休七天月領現職七成薪」，毫不公平。

吳思瑤也說，公教退休人員約32萬人繳少領多，平均月領5.4萬退休金，是1050萬勞工的2.1倍、52萬老農的6.6倍、207萬國民年金弱勢長輩的13.7倍。停砍公教年金是獨厚公教，加劇跨職業者被剝奪感，

李來希則在臉書貼文表示，「國民年金」是「非勞動者年金」，用來與「勞動者年金」給付比較，真是不倫不類，「公教退撫」本質上是屬於「勞動者年金」，猶如日本的「厚生年金」。

李來希批評，吳思瑤等人不懂法理基礎，難道民進黨徒無人能懂嗎？真是「張飛打岳飛」，拿明朝的劍斬宋朝的官？胡言亂語無知至此，實在讓人遺憾。