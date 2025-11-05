聽新聞
中選會缺額 卓揆：11月補齊

聯合報／ 記者張曼蘋唐筱恬林銘翰屈彥辰／台北報導

中選會六名委員任期已屆滿，行政院迄今未將新名單送交立法院審查。國民黨立委張智倫昨質詢時關切進度，行政院長卓榮泰再度道歉，強調無論如何會在十一月把人員補齊，並送交名單至立院。政院日前函請朝野黨團推薦人選，藍白黨團均已有推薦名單。

張智倫昨質詢，十一月四日應是新任中選會主委與新任委員的就職日，「現在缺額幾名，提名作業開始了嗎？」卓榮泰答詢，現在剩下四名委員，缺額六名，另有一名是中途離開， 要再補提名「六加一」人。

中選會代理主委吳容輝表示，原則上每個月開一次會，現在因為委員沒有超過半數，要五人才能開委員會議，這個月則無法召開。但他強調，代理期間會全力以赴。

行政院日前已函請朝野黨團推薦人選。國民黨團昨晚發布新聞稿表示，將推薦輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博、中華科技大學校長李禮仲等四人，除李禮仲為無黨籍，其餘被推薦人皆具國民黨籍，以符相關法律規定。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團推薦政大公共行政學系名譽教授江明修與東吳大學政治系教授蘇子喬出任中選會委員，兩人都是非常受敬重的學者。他表示，這是賴政府首次邀請在野黨推薦獨立機關人選，「希望這次不是虛晃一招」。

此外，李進勇三日才任滿中選會主委，昨天就被發現已火速申請恢復民進黨籍。李進勇證實此事，但表示一切都是按照民進黨黨職相關辦法，任期屆滿就會自動恢復黨籍。國民黨立委許宇甄痛批，時間點「既可悲又可笑」。

