停砍公教年金？銓敘部建議宜維持 全教產籲撥補缺口

聯合報／ 記者鄭媁李芯／台北報導

立法院司法及法制委員會今將審查停砍公教年金改革草案。根據銓敘部報告指出，停降所得替代率將會造成收支再度失衡、挹注經費減少、基金提前用罄，以及政府撥補加重；建議各項措施仍宜維持，相關修法草案應再充分討論並審慎考量。

不過，全國教育產業總工會（全教產）昨發聲，認為從教師年金改革、教師法「惡修」以來，教師尊嚴、福利已遭到嚴重損害，政府應停止逐年砍百分之一點五退休金，並逐年編列經費撥補退撫基金缺口，依消費者指數累計成長率核實調整退休金，維護教師權益。

銓敘部指出，二○一八年七月實施年改後，退撫支出比率大幅降低，計至去年整體退撫基金收支比已降至八成三，其中公務員為九成八，收支漸趨於平衡；若修法停止逐年降低退休所得替代率，勢必使退撫基金收支再失衡，嚴重影響財務安全。

銓敘部表示，未來將持續隨消費者物價指數累積成長率調整機制公布的調整方案調高，實領月退所得會再提高。

全教產理事長林蕙蓉說，年金改革、教師法惡修、校事會議惡搞以來，教師尊嚴、福利、退休待遇都受到嚴重傷害，影響國家培育人才，政府應停止逐年再砍百分之一點五退休金，並立即止血、逐年編列經費撥補退撫基金缺口、依消費者指數累計成長率核實調整退休金。

退休金 所得替代率 年金改革 公教 教師

