新聞眼／藍白清理戰場 地雷法案待拆解

討論已久的停砍年金案，終於到了攤牌時刻。國民黨有了反罷免全數過關底氣後，決定火速清理戰場，於年底前闖關法案，以兌現對「鐵票」公教人員的承諾；但關鍵轉折，仍是民眾黨轉圜表態，提出自今年起停砍及退休金隨物價指數調整二大折衷方案。藍白有了共識，也讓停砍年金這個「地雷法案」有機會被拆解。

前總統蔡英文二○一六年上任之初，即著手推動年金改革，雖歷經藍營立委及反年改人士激烈抗爭，仍成功讓退休十八%優存利率分十年歸零，而公務員退休所得替代率則分十年逐漸遞減。年金改革在二○一八年上路後，已連砍多年，但退休公教要求檢討年改制度的聲浪一直不斷，確實也到了可以檢討的時刻。

除了退休公教的呼喊、陳情，國民黨立委也紛紛提案主張停止年金遞減。外界雖視國民黨立委的修法動作是捍衛公教「鐵票」基本盤權益，但依二○一八年七月一施行的公務人員退休資遣撫卹法（退撫法）第九十二條規定：「本法公布施行後，考試院應會同行政院建立年金制度監控機制，五年內檢討制度設計與財務永續發展，之後定期檢討。」法律本就定有「五年內檢討」及「定期檢討」的機制。

先前因大罷免，國民黨立委為避免給綠營添柴火，並未強推法案；如今「反惡罷」全數過關後，藍軍立委有了推動立法的底氣，也有必要依法律「定期檢討」，給退休公教族群一個交代。

不過，以目前國會席次生態，國民黨仍難獨力完成修法；民眾黨過去一直主張年改「不得走回頭路」，但據了解，近期民眾黨觀察到年輕人、知識分子對於「停砍」年金沒有那麼反彈，也有理性討論空間，昨天表態同意支持，也讓藍白一拍即合，停砍年金有望水到渠成。

但不可否認，社會上不乏支持軍公教年改體現的「世代正義」，公教停砍年金，勢必再喚起不少人的相對剝奪感，也有「走回頭路」，遭致批評不顧世代公平、年金破產危機之虞；藍白想在年底前清理戰場，還需要更多的社會對話及說服過程，否則難保重蹈先前爭議修法的「覆議、釋憲」無限輪迴。