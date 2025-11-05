藍批賴政府放任「龍燮搶功」 台美關係零分

我近期外交處境成焦點，有政界人士指外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮長期有「瑜亮情結」，此時恐有新一波內鬥。國民黨立法院黨團昨開記者會批評，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」，台美關係現在是「零分」。

總統府發言人郭雅慧表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展，政府團隊也都朝同樣的目標相互協力，國民黨團的相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

國民黨立院黨團書首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯昨舉行記者會，批評外交部長林佳龍（圖）與國安會秘書長吳釗燮搶功內鬥。記者蘇健忠／攝影

林佳龍：兩部會合作密切

林佳龍也回應，兩部會（即外交部、國安會）合作非常密切，外交部就是要結合各部會力量讓台灣走向世界。

近期頻有外媒指出我對美外交危機，國民黨團指出，在影響台灣處境的川習會關鍵之際，林佳龍忙著挺正國會派系所支持的立委林岱樺打高雄市長初選，而吳釗燮更把外交部當塑膠，繞過體制派人赴美，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」。

國民黨團書記長羅智強砲轟，賴政府的台美關係不只現階段岌岌可危，甚至會把多位前總統建立的外交資產全部敗光；就講一個「標配」，總統一般都是當選三個月內過境美國本土，但賴清德總統就任快兩年卻無一次成行。黨團副書記長徐巧芯指出，賴政府對美軍購案也是滿滿延宕問題，多家美國智庫、期刊、媒體都示警台美關係生變問題，「台灣準備好了沒？」

國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，民進黨最愛講台美關係「史上最好、堅若磐石」，結果花天價拿不到戰機，科技產業也外送美國。他批評，民進黨現在忙著派系鬥爭，林佳龍心中無外交而只有派系，吳釗燮派國安會副秘書長趙怡翔去美國，賴政府放任外交及國安系統互搶功勞、互扯後腿，「外交零分、軍購零架、國安混亂，這就是現在台美關係的真相」。

林佳龍回應，外交部與國安會彼此合作相當密切，他也待過國安會，國安會功能發揮對外交很重要；外交部在第一線，特別是駐外的館處能夠發揮總和外交，並結合各部會的力量，讓台灣能夠走向世界，這需要跨部會合作。有關力挺林岱樺，林佳龍認為，他僅是對有志服務人民的同志表達加油。

至於日經亞洲報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處，因使用「台灣」或「台北」名稱而卡關。林佳龍表示，感謝愛沙尼亞國會在約半年前通過相關法案，可以啟動未來設處的法律基礎，目前大家也都有在諮商，期待兩國的關係建立在既有的基礎上，能夠更穩健的發展。