外媒指林佳龍9月訪歐期間曾赴法國 外交部：沒有評論

中央社／ 台北4日電
外交部長林佳龍。記者季相儒／攝影
外交部長林佳龍。記者季相儒／攝影

外媒報導，外交部林佳龍9月訪歐期間赴法的同時，時任國安會副秘書長徐斯儉率團前往北約總部傳達合作策略。外交部今天表示，對於林佳龍訪法一事，沒有評論。

國防情報與地緣政治分析網站Intelligence Online今天披露，外交部長林佳龍9月訪歐在巴黎與台灣駐非洲人員會面的同時，另一代表團由時任國安會副秘書長的徐斯儉帶領前往布魯塞爾，參訪北約總部與歐洲官員會晤，傳達台北方面在國防與AI領域的新合作策略。

外交部晚間回覆中央社提問表示，林佳龍9月曾訪問歐洲多國見證「2025歐洲台灣文化年」成果，並應邀出席第12屆「華沙安全論壇」（Warsaw SecurityForum），藉上述出訪與歐洲友人互動與交流，分享台灣民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動總合外交政策。

外交部指出，有關林佳龍曾於訪歐期間赴訪法國一事，外交部沒有評論。

外交部 林佳龍 國安會 徐斯儉

