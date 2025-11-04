外交部：與民團人道援助加薩 提供醫療物資及飲食

外交部今天表示，持續提供加薩地區人道援助，與「國際醫療團」簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於醫療合作計畫，11月開始執行；另與「世界中央廚房」合作，捐助20萬美元在加薩打造50個社區廚房，每天製作約30萬份餐盒提供弱勢民眾。

外交部晚間發布新聞稿指出，政府為持續提供加薩地區人道援助，於10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（International Medical Corps, IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於醫療合作計畫，並自11月開始執行，為期10個月。

外交部說，「國際醫療團」規劃自約旦與埃及等周邊國家採購藥品等醫療物資運往加薩地區，協助受衝突影響的弱勢平民取得所需藥品及基本醫療服務。

外交部提到，政府10月上旬也與由西班牙名廚安德瑞斯（José Andrés）所創立、總部設於美國華府，且國際合作經驗豐富的「世界中央廚房」（WorldCentral Kitchen，WCK）合作，捐助20萬美元推動「加薩廚師行動計畫」（Chef for Gaza Initiative）。

外交部表示，該計畫透過WCK在加薩迪爾巴拉（Deir al Balah）及汗尤尼斯（Khan Younis）兩地設立的兩座大型野戰廚房，以結合當地餐廳、廚師人力的方式，打造50多個社區廚房，每天製作約30萬份餐盒協助提供當地弱勢民眾飲食所需。

外交部說，政府長期與人道援助經驗豐富的國際非政府組織在中東地區進行人道合作，具體展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的人道關懷精神。台灣政府及人民的愛心無國界，外交部將持續與國際夥伴攜手，善盡關懷中東衝突地區人民福祉的國際責任。