陸駐美大使籲美勿觸含台灣在內「四紅線」 外交部：中國企圖改變現狀

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中國駐美大使謝鋒3日表示，台灣、民主人權、中國的道路制度、發展權是北京的「四條紅線」，希望美國避免跨越這些紅線引發麻煩，強調「尊重彼此核心利益和主要關切」至關重要。我外交部表示，中方行徑不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。

外交部表示，注及中國駐美大使館繼日前在社群媒體刊登相關台灣衛星影像後，其駐美大使又公開強調中方片面劃設所謂的紅線，更稱美方倘觸碰相關紅線將「引發麻煩」。中方一系列行徑充滿恫嚇、挑釁且極不友善。不僅無助於區域和平穩定，更再次印證中國政府持續企圖以脅迫手段改變現狀。

外交部強調，我國與美國等理念相近國家一直致力於共同維護台海和平穩定的現狀。國際社會也很清楚是哪一方近年不斷在區域尋求擴張、意圖改變及挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，一次次破壞區域穩定及國際秩序。威權國家不能一方面對外聲稱要穩定，實際上卻是麻煩製造者，不斷片面劃設紅線並採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。

外交部指出，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美國等具共同利益的區域夥伴攜手合作，致力確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 台海 北京

