稱社會共識關鍵在核安 龔明鑫承諾一個月內公布重啟核三報告

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）4日前往立法院備質詢。記者季相儒／攝影
能源議題持續引發討論，國民黨立委張智倫於立法院總質詢時關注重啟核三進度，經濟部龔明鑫回應，將於一個月內提出重啟核三的評估報告，內容主要會闡述「適不適合啟動」。國民黨立委李彥秀也追問時程及社會共識，龔明鑫表示，時程還取決於廠商，社會共識主要就是核安，若能確保，相信大家意見會趨於一致。

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告並備詢，張智倫關注有關AI（人工智慧）及能源相關議題，在AI需要龐大算力跟穩定的能源發展下，台灣用電可能不足，那先前也有評估重啟核三，目前國內用電情況如何，重啟核三是否有送到經濟部審查？

龔明鑫表示，目前估算是每年平均增長1.7%左右的用電量，至少到2032年都會穩定供電，這都把AI所需都計入，會持續供應廠商所需的電力相關設施；台電已有送重啟核三的「現況評估報告」，若經濟部覺得可以就會啟動相關程序，會依「兩個必要、三個原則」評估。

張智倫質疑，現在這些資訊都屬於密件，那到底未來什麼時候會知道，內容到什麼程度可以讓立法院及民眾了解？龔明鑫回應，啟動評估涉及要換什麼設備及相關經費，要去測試才知道要不要換，大約一個月內會有結果，但不會到太細節，主要就是公布「適不適合啟動」。卓榮泰則說，核安會現在有提審查辦法，台電就此先提計畫啟動評估，未來還有一大串的程序是自主安全檢查。

另外，輪到李彥秀質詢時，她也接續追問，現在重啟核三要三年半的時間才能重啟，應跟時間賽跑，像是美國密西根州核電廠就能兩年兩個月重啟，還有政府所說的所謂有社會共識是什麼？龔明鑫表示，當然希望縮短時間，但這不完全取決於政府，還要配合國外廠商的時程；社會共識主要就是核安，若真能確保，相信大家意見會趨於一致。

核三廠外觀。隨著核三廠二號機今年5月17日停機，我國徹底走向「非核家園」。圖／聯合報系資料照片
核三 龔明鑫 經濟部 能源議題 李彥秀 張智倫

