陸稱台灣參與APEC關鍵是遵守一中原則 外交部：強烈抗議

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
我外交部回應，中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。圖／聯合報系資料照片
2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，大陸外交部今天表示，台灣參與APEC活動的關鍵，在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。我外交部回應，我國是APEC的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部指出，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部表示，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

外交部 APEC

