翁曉玲：停砍公教年金一定要做 之後盼保障勞工退休金

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會於5日、6日排審國民黨立委所提停砍年金法案，民眾黨立院黨團今表示，停砍年金和國民黨方面有高度共識，並且提出民眾黨版。國民黨立委翁曉玲表示，停砍公教人員月退休金一定要做，她更提到軍公教和勞工應一併受到最好的照顧，「之後希望讓勞工的退休金，也能夠獲得更多的保障。」

民眾黨團今公布年改方案，明定自民國114年度後停砍所得替代率。公務人員的退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討、調整，黨團將在委員會審查時提出再修正動議。

翁曉玲表示，停砍公教人員月退休金一定要做，因為過去的改革證明是錯誤的改革，民進黨說年改不能走回頭路是錯誤的，當年改就是一條錯誤的路時，作為現任立委，不能繼續走錯誤的路，否則影響很大。不僅影響到基層退休人員的生計，同時也影響到公教人員的晉用，因很多公教人員不再認為享有政府保障，且針對退休金可能朝令夕改，隨著不同政府的喜好改變，影響公教人員士氣。作為在野黨要趕快即時煞車。

針對民進黨可能「擋到底」，翁曉玲表示，民進黨政府要能體恤民間疾苦，這問題牽涉層面廣。目前退休的軍公教，特別是基層的軍公教人員，面對物價高漲，生活面臨困難，加上人年紀大了，生活開銷變高。另外，民進黨政府不應激起不同的職業階級的對立，不論軍公教跟勞工，政府應一體照顧，現在民進黨政府只照顧勞工，不體恤也不照顧軍公教，這是錯誤做法。

翁曉玲強調，軍公教和勞工應一併受到最好的照顧，現在是推行軍公教的退休金改革，「之後希望讓勞工的退休金，也能夠獲得更多的保障。」

年改 年金 國民黨 軍公教 退休金 翁曉玲

