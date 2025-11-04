快訊

藍質疑林佳龍、吳釗燮互鬥影響台美關係 總統府：脫離事實

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍國安會秘書長吳釗燮「不合」傳言延燒，國民黨立院黨團今天質疑，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」。總統府發言人郭雅慧表示，相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

有關國民黨團質疑國安會與外交部合作影響國家運作一事，郭雅慧表示，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控，多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

國民黨團上午開記者會，質疑在影響台灣處境的川習會前後關鍵之際，林佳龍忙著挺黨內派系初選，吳釗燮更把外交部當塑膠，繞過體制派人赴美，賴政府放任兩系統內鬥搶功，真是「既生龍，何生燮」，現在軍購也延宕，台灣對美關係0分才是現在的真相。

林佳龍下午在立法院受訪回應，外交部與國安會彼此合作相當密切，他也待過國安會，國安會功能發揮對外交很重要。外交部在第一線，特別是駐外的館處能夠發揮總和外交，並結合各部會的力量，讓台灣能夠走向世界，這需要跨部會合作。

外交部 國安會 林佳龍 吳釗燮 總統府

