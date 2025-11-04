瑞士國會議員：提升與台灣經貿合作 符合國家利益

瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾訪台，外交部政次吳志中接見時表示，台瑞關係實具寬廣發展空間，期盼阿多爾續強化實質交流合作。阿多爾則說，提升與台灣的經貿合作符合瑞士國家利益。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於3日接見瑞士聯邦國會友台小組共同主席、議員阿多爾（Jean-Luc Addor），雙方就深化台灣及瑞士雙邊經貿產業交流等議題交換意見。

吳志中表示，感謝瑞士國會友台小組對台灣長年的支持及友誼。台灣在全球半導體供應鏈居關鍵地位，不僅與瑞士共享民主自由價值，現更與歐洲國家深化各領域的合作；台瑞關係實具寬廣發展空間，期盼阿多爾續協助兩國務實地強化實質交流合作，發展互利的夥伴關係。

阿多爾感謝台灣熱情接待，並表示積極推動並提升與含台灣在內之多元夥伴間的經貿合作，是符合瑞士國家利益。尤其值此國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，更是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機，返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

外交部說明，阿多爾此行旨在瞭解台灣政經最新發展以及促進雙方交流合作，在台期間另將拜會前總統蔡英文、總統府副秘書長何志偉、陸委會主委邱垂正、衛福部政務次長呂建德以及瑞士商務辦事處。