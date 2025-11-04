「挖土機超人」林鴻森救災離世 內政部同意入祀忠烈祠

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至11月3日屆滿，有媒體報導，李進勇剛任滿中選會主委，今天火速申請恢復黨籍。對此，李進勇獨家證實此事，表示一切都是按照民進黨黨職相關辦法，任期屆滿就會自動回復黨籍，「是自動、正常的」。 李進勇稍早表示，當初因為擔任中選會主委ㄧ職，避免黨籍色彩過於鮮明，所以註銷黨職，但如今因為主委任期屆滿，按照黨職規範就「自動恢復黨籍」，一切都是按照正常流程。李進勇也說，他今天沒有親赴民進黨部申請，都是系統自動恢復，也是正常流程。

2025-11-04 17:30