「挖土機超人」林鴻森救災離世 內政部同意入祀忠烈祠

中央社／ 台北4日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時受傷，引發敗血症死亡，內政部依褒揚條例、忠烈祠祀辦法規定，已同意入祀桃園忠烈祠。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，林鴻森化身「挖土機超人」，重災次日就載著小山貓與小型挖土機前往災區救災，期間左腳被刺傷腫脹，一直到第8天才送醫，後因敗血症死亡。總統府副秘書長何志偉日前代表總統到家祭儀式上頒發褒揚令，表彰捨命救災義舉。

內政部今天透過文字說明表示，林鴻森的事蹟，經行政院審定符合褒揚條例第2條第5款「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」，已於10月20日轉呈總統褒揚。

內政部說，依褒揚條例第5條「受褒揚人事蹟合於第2條第1款、第2款者逝世後，或合於第5款者，得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠。」以及忠烈祠祀辦法第6條第3項規定，同意林鴻森入祀桃園市忠烈祠。

根據立法院資料，民進黨立委蘇巧慧10月13日在立法院內政委員會提出臨時提案，建請內政部會同衛生福利部依相關法令呈請總統褒揚，並研議將林鴻森入祀忠烈祠；該提案經內政委員會決議通過。

國民黨立委陳菁徽今天則透過新聞稿表示，她在10月8日向內政部提出質詢案，要求主動查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，最終經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，因此已正式在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。

忠烈祠 內政部 花蓮 馬太鞍溪 堰塞湖

